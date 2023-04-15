İş Sanat’tan ara tatil ve bayramda ücretsiz atölyeler

Yayınlanma: 15.04.2023 - 12:17

Güncelleme: 15.04.2023 - 12:17

Ara tatil, bayram ve 23 Nisan’da Türkiye İş Bankası Müzesi ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde atölyeler açılıyor.



TÜRKIYE İŞ BANKASI MÜZESİ’NDE YEPYENİ İKİ ATÖLYE



İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde farklı yaş gruplarına yönelik “Cumhuriyet Postası”, “Müze Hatıram”, “Dünyanın Parası Atölyesi”, “Afişte Cumhuriyet Var” atölyeleri düzenleniyor.

İş Sanat’ın Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak hazırladığı iki atölyeden biri olan “Cumhuriyet Postası”, Yaşasın Cumhuriyet Sergisi kapsamında düzenlenen atölye sergi turu ile başlıyor.



“AFİŞTE CUMHURİYET VAR”



Bir diğer yeni atölyede ise Afişte Cumhuriyet Var başlığı altında, Yaşasın Cumhuriyet Sergi turu gerçekleştirilirken, öğrenciler, sergide bulunan “İstiyoruz” afişinden yola çıkarak kuru boyalarla kendi afişlerini tasarlıyor. Atölyeler ücretsiz olup [email protected] adresinden rezervasyon talebi oluşturulabilir.

YARATICI ATÖLYELER



Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında kurulan İktisadi Bağımsızlık Müzesi de farklı yaş gruplarına yönelik “Ajans İş Başında”, “Dünyanın Parası Atölyesi”, “Müze Hatıram”, “Vitray”, “Seramik”, “Sanatla Dönüşüm Atölyesi”, “Müze Dedektifleri” ve “Yaşasın 23 Nisan” atölyeleri ile öğrencileri misafir ediyor.

