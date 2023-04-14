Opera sanatçısı Hakan Aysev'den hayranlarını korkutan haber

Yayınlanma: 14.04.2023 - 12:49

Güncelleme: 14.04.2023 - 12:49

Hakan Aysev, 2015 yılında mide küçültme ameliyatı geçirerek fazla kilolarından kurtulmuş ve 150 kilodan 90 kiloya kadar düşmüştü. Daha sonra sıkı bir diyet ve sporla kilosunu koruyan Aysev, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla karşılaşınca mide fıtığı ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Usta sanatçı, geçirdiği mide fıtığı ameliyatı hakkında bilgi verdi:

"Sevgili arkadaşlarım 18 gün önce 4 saat süren bir mide fıtığı ameliyatı geçirdim, 4 saat süren güç bir ameliyatı çok başarılı bir şekilde bitiren çok sevgili dostum Prof. Ayhan Mesci'ye ve şahane ekibine, ayrıca bu süreçte bir saniye bile yanımdan ayrılmayan manevi oğlum Sami İrek'e ve can kuzenlerim Burcu Tüzün Yurtçu, Buket Tüzün Çağlar ve Pelinim Bülbül'üme ve süreci en sağlıklı bir şekilde geçirmemi sağlayan emektar Flora'cığıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyileşme sürecindeyim ve çok şükür ayaktayım."