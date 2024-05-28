Dünya Şizofreni Günü’nde özel sergi

Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:53

Güncelleme: 28.05.2024 - 14:53

Janssen Türkiye ve Ruh Sağlığı Gönüllüleri Eğitimi Derneği ortaklığında şizofreni hastalığına, hastalara karşı toplum içindeki önyargılara ve hastaların desteklendiğinde hayata karışabildiğine dikkat çekmek üzere hayata geçen “Farklı Renklerle Aynı Resimdeyiz” kampanyası Dünya Şizofreni Günü’nde yapıldı. Proje kapsamında tedavilerine devam eden şizofreni tanısı almış bireylerin yarattığı resimler, İstanbul Galataport Paket Postanesi’nde sergilendi.

Janssen Türkiye ve Ruh Sağlığı Gönüllüleri Eğitimi Derneği ortaklığında, şizofreni tedavisi gören bireylere karşı var olan ötekileştirmeye dikkat çekmek, ön yargıları kırmak, şizofreni hastalarının toplumda var olması adına farkındalık yaratmak için “Farklı Renklerle Aynı Resimdeyiz” kampanyası hayata geçirildi. Kampanya kapsamında 30 resim ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

‘HAYATA DAHA KOLAY KARIŞABİLİRLER’

24 Mayıs Dünya Şizofreni Günü’nü toplumdaki tüm renkleri, aynı resimde bir araya getirme günü olarak ilan ettiklerini belirten Janssen TURGAN Genel Müdürü Laetitia Decroix Guilloux; “Şizofreni hastalığı ve şizofreni tanılı hastaları desteklemek Johnson & Johnson için çok büyük bir önem taşıyor. Zira Johnson & Johnson’ın ilaç şirketi Janssen, şizofreni tedavisinin seyrini değiştiren molekülü keşfeden bilim adamı Dr. Paul Janssen tarafından kuruldu. Bizler de Paul Janssen’in açtığı yolda ülkemizde 10 yılı aşkın bir süredir şizofreni farkındalığıyla ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Hastalığın takibi ve hastalar için en sağlıklı çözümleri sunmaya gayret ediyoruz. Bununla birlikte şizofreni konusunda doğru bilinen yanlışlar ve hastalığın toplumdaki algısı için farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Bugün de Farklı Renklerle Aynı Resimdeyiz kampanyamızla şizofreni hastalarının desteklendiğinde hayata daha kolay karışabildiği mesajını vermek istiyoruz. Şizofreni hastalarının yapmış olduğu resimleri kamuoyu ile buluşturduk. Bunun da pek çok hasta, hasta yakınına ilham olacağına inanıyoruz.” dedi.