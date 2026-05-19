Dünya starı Türkiye’ye geliyor: Travis Scott ilk kez İstanbul'da sahne alacak!

Dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan, hit şarkıları ve listeleri altüst eden albümleriyle hip-hop kültürünün en büyük figürlerinden biri haline gelen ABD'li ünlü rapçi Travis Scott, Türkiye’deki ilk konserini vermeye hazırlanıyor. Türk hayranlarının uzun yıllardır canlı izlemek için gün saydığı Grammy adayı sanatçı, İstanbul'da hafızalardan silinmeyecek bir performansa imza atacak.

'ONE NIGHT ONLY' KONSEPTİYLE TERSANE İSTANBUL'DA

Travis Scott, kariyerinin bu ilk Türkiye performansında alışılagelmiş büyük stadyum konserlerinin aksine, çok özel ve seçkin bir konseptle hayranlarıyla buluşacak. Ünlü yıldız, 31 Mayıs'ta Grand Factory Tersane İstanbul'da düzenlenecek olan "One Night Only" adlı lüks kulüp organizasyonunda sahne alacak. Tarihi yarımadanın büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek etkinlik, şimdiden yılın en özel müzik olayı olmaya aday gösteriliyor.

SADECE 2 BİN 500 ŞANSLI KİŞİ KATILABİLECEK

Dünya starını yakından izleme şansına ise sadece kısıtlı sayıda müziksever erişebilecek. Edinilen bilgilere göre, bu ultra lüks kulüp konseptli etkinlik için yalnızca 2 bin 500 kişilik son derece sınırlı bir kontenjan ayrıldı. Dev konser için kapılar saat 16.00 itibarıyla açılacak.