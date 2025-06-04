Dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı 'İstanbul Festivali', 1 Ağustos'ta başlayacak

"İstanbul Festivali", 1-17 Ağustos arasında, Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek.

Bu sene DJ Diesel olarak bilinen basketbolcu Shaquille O'Neal ve Jennifer Lopez'in yanı sıra Türkiye'den onlarca sanatçı müzikseverlerle bir araya gelecek.

Konser programında 2 Ağustos'ta Aleyna Tilki ve Edis, 3 Ağustos'ta Emre Fel ve Melike Şahin konserleri gerçekleştirilecek.

Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali'nde bir performans sunacak. Devamında 6 Ağustos'ta Dedublüman ve Emir Can İğrek, 7 Ağustos'ta Adamlar ve maNga, 8 Ağustos'ta Dolu Kadehi Ters Tut ve Duman, 10 Ağustos'ta Buray ve Gülşen sahnede olacak.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliğinin (MÜYORBİR) 25. kuruluş yıl dönümü adına Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru 12 Ağustos'ta konser verecek.

İstanbul Festivali, 14 Ağustos'ta Simge Sağın ve Mabel Matiz, 15 Ağustos'ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos'ta da Semicenk ve Yıldız Tilbe konserleri ile devam edecek.