Dünyaca ünlü karikatüristler İzmirliler için çizecek

Yayınlanma: 21.04.2023 - 12:24

Güncelleme: 21.04.2023 - 12:24

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i kültür sanat getirme hedefi doğrultusunda bu yıl ikincisi düzenlenecek İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği, 25 – 28 Nisan tarihlerinde 14 ülkeden 26 sanatçıyı ağırlayacak. Şenlik kapsamında sanatçıların eserlerinden oluşan sergiler 19 Nisan – 31 Mayıs tarihlerinde Alsancak Vasıf Çınar Meydanı ve Konak Metro Galeri’de sanatseverler ile buluşacak. Sanatçılar 27 Nisan’da ise birbirinden eğlenceli çizimlerden oluşan anı duvarı oluşturmak için Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda buluşacak. 2. İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği’nin detaylı programına “kultursanat.izmir.bel.tr” adresinden ulaşılabilir.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR İZMİR’DE

Küratörlüğünü Menekşe Çam’ın üstlendiği şenliğe Almanya’dan Cris Istrate, Lucy Hobrecht, Marion Stein ve Silvia Radulova, Birleşik Krallık’tan Luisa Calvo, Bulgaristan’dan Boris Mateev ve Zlati Krumov, Fransa’dan Anthony Geoffroy, Bruno Tesse ve Jean-Marc Borot, Gürcistan’dan Niko Kemularia (KEMO) ve Zaal Sulakauri, Hollanda’dan Jill Hesketh, İspanya’dan Ernesto Priego ve Matias Tolsa, İtalya’dan Marzio Mariani, Litvanya’dan Ramunas Vaitkus, Macaristan’dan Peter Zsoldos ve Toth Antal Tonio, Slovakya’dan Krisztian Takacs, Polonya’dan Lukasz Szostak ve Sergiusz Kaszkowski, Romanya’dan Iancu Avram, Türkiye’den Oğuz Gürel, Birol Çün ve Kemal Buluş katılacak.