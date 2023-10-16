Dünyaca ünlü virtüöz Cihat Aşkın, Çanakkale’de konser verdi

Yayınlanma: 16.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.10.2023 - 04:16

Kuruluşu 2009 yılına dayanan, son iki-üç yılda öğrenci alan ve Prof. Dr. Uğur Türkmen’in müdürlüğünde aktif hale gelen ÇOMÜ Devlet Konservatuvarı, Çokamay’ın çalıştırdığı orkestrasıyla bir adım daha ileri gitti. Cihat Aşkın; Emre Aracı’nın Abdülhak Şinasi Hisar’ın “Boğaziçi Mehtapları” eserinden esinlenerek yazdığı üç bölümlü “Keman Konçertosu”nu solist olarak seslendirdi. Öncesinde orkestra; kuzey ülkelerine yolculuk yaparak, Fin besteci Jean Sibelius’un 1922’de yazdığı “Andante Festivo” ile Galli besteci Karl Jenkins’ın “Palladio” yapıtlarını sundu. Aşkın’ın solistliğinde konçerto bittiğinde, aralarında öğretim üyelerinin de olduğu dinleyici, büyük tezahüratla ve coşkuyla alkışladı. Sanatçının kulise gidişi üzerine birden kesilen alkışları, başkemancı Eda Delikçi teşvik ederek adeta yol gösterdi ve aynı coşku bu sayede başladı. Aşkın kıramayarak Hakan Şensoy düzenlemesiyle Ali Ekber Çiçek’in “Haydar Haydar” eserini yorumladı. Sonrasındaki alkış çok daha coşkuluydu.

KONSERDE ARA OLMADI

Ara verilmeyen konserin devamında nefesli ve vurma çalgıların da katılımıyla; Azerbaycanlı Türk Besteci Kara Karayev’in “Üç Minyatür” adlı yapıtından “Ayşe” ile “Dans” parçaları, Mustafa Mehmandarov düzenlemesiyle “Üsküdar’a Giderken” adlı yapıtı ve Oğuzhan Balcı düzenlemeleriyle Hammamizade İsmail Dede Efendi’nin “Yine Bir Gülnihal” ile Kaptanzade Ali Rıza Bey’in “Denizde Akşam” eserleri yorumlandı. Konseri Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen, ÇOMÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Oğuz Karakaya, üniversite öğretim üyeleri, görevlileri, öğrencileri, Aşkın’ın Çanakkale’de yaşayan ailesi, Çanakkaleli müzikseverler izledi. Hayli yol kat eden, lisans ve yüksek lisans öğrencileriyle öğretim görevlisi ve üyelerinin yer aldığı orkestra, geleceğe dair umut verdi.

“Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi” adını taşıyan yerleşkedeki salonun kulisine sanatseverlerin (sanatçıları tebrik etmek için) girişine, çalışma ofislerinin bulunması sebebiyle izin verilmemesine yönelik olan önleme dair yetkililer, sonraki etkinliklerde bu durumun çözümleneceği müjdesini verdi. Şehrin merkezinde açılan nitelikli salonun varlığı; bir sanat yönetimi kurulması, piyano alınması, sezon takvimi oluşturulması ve sonrasında dinleyiciye yönelik önlemlerin gözden geçirilmesiyle ortaya (ÇOMÜ İÇDAŞ Salonu yanında) çok değerli bir sanat merkezinin çıkacağını işaret ediyor. Binayı kazandıran başkan Gökhan’ı tebrik eder, kültür çalışanlarına kolaylık dilerim.

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