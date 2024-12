Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Yayınlanma: 30.12.2024 - 13:22

Güncelleme: 30.12.2024 - 13:22

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına, konserlerden film gösterimlerine, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kengo Hanazawa'nın popüler mangasının canlı aksiyon uyarlaması "Under Ninja"nın dünya prömiyeri, Kento Yamazaki ve Minami Hamabe ile soru-cevap etkinliği eşliğinde 11 Ocak'ta Japan House, Los Angeles'ta yapılacak.

Fransa'da buz pistleri, kızaklar, ışıklı parkurlar ve gösterilerin yer aldığı Parc Asterix noel etkinlikleri, 5 Ocak 2025'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Paris'teki Musee des Arts panayır alanında, dönme dolaplar, karuseller ve illüzyon gösterilerinin düzenlendiği Festival du Merveilleux, 5 Ocak 2025'e kadar devam edecek.

Güney Afrika'da her yıl düzenlenen Cape Town Minstrel Karnavalı, 4 Ocak 2025'e kadar geleneksel müzik ve dans gösterileriyle Cape Town sokaklarında gerçekleşecek.

Nijerya'da gerçekleşen uluslararası fotoğraf festivali "LagosPhoto", 23 Ocak 2025'e kadar devam edecek. Afrika'nın dört bir yanından fotoğrafçıların eserlerinin görülebileceği festivalde sergiler, atölyeler ve sanatçı sunumları yapılıyor. Festivale katılan eserler, şehrin birçok yerinde sergileniyor.

Avustralya'nın en büyük kültürel etkinliklerinden "Woodford Halk Festivali", 1 Ocak 2025'e kadar, Queensland'de ziyaretçileri ağırlayacak. Festivale, 2 binden fazla yerel, ulusal ve uluslararası sanatçıyla müzisyen konuk olacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Louise Bourgeois: I have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful" başlıklı sergi, 19 Ocak 2025'e kadar Mori Sanat Müzesi'nde görülebilecek.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

Stuttgart Filarmoni Beethoven Korosu, "Beethoven'ın 9. Senfonisi" yıl sonu konseri, Stuttgart Kültür ve Kongre Merkezi'nde bugün sanatseverlerle buluşacak.

Oyuncu Ali Quandil, 600. gösterisi için yarın Mısır'daki Arkan Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak.

Şarkıları milyonlar tarafından dinlenen Azerbaycan halk sanatçısı Aygün Kazımova, bugün Hayal Kahvesi Bakü'de konser verecek.

"Harry Potter and the Cursed Child", 2 Ocak 2025'te ABD'nin Chicago şehrindeki Nederlander Theatre Chicago'da sahnelenecek. Gösteriler hafta boyunca devam edecek.

Aynı adlı 2003 yapımı filmden uyarlanan "Elf the Musical", New York Marquis Tiyatrosu'nda 1-4 Ocak 2025'te izlenebilecek.

Animasyon filminden ilham alan "Anastasia", Florida Amaturo Tiyatrosu'nda 2-5 Ocak 2025'te izlenebilecek. Oyun, Bolşeviklerin Romanov ailesine saldırdığı geceden itibaren genç kraliyet ailesinin, tüm zorluklara rağmen hayatta kalma hikayesini anlatıyor.

İspanyol grup Duncan Dhu, Riojaforum-La Rioja Kongre Sarayı ve Oditoryumu'nda 2 Ocak 2025'te müzikseverlerle buluşacak.

Barselona'nın çok izlenen flamenko gösterilerinden "Gran Gala Flamenko", 1 Ocak 2025'te La Ribera Katalan Müzik Sarayı'nda görülebilecek.

Pyotr Ilyich Çaykovski'nin "Kuğu Gölü" balesinden bölümler Prag Broadway Tiyatrosu'nda 1 Ocak 2025'te sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sanatçı Maria Krajplova'nın yönettiği multimedya sergisi "Spiritual Prague" sergisi, Prag Hybernia Tiyatrosu'nda rehber eşliğinde gezilebilecek.

Şarkıcı Najwa Karam ve Alshami, Abu Dabi'deki Al Wathba'da gerçekleşen "Şeyh Zayed Festivali"nde bugün müzikseverlerle buluşacak.

"Wicked The Musical", Oz'un büyülü diyarında geçen "Wicked", Londra'daki Apollo Victoria Tiyatrosu'nda 2-3 Ocak 2025'te izlenebilecek. Gösteri, yanlış anlaşılan yeşil tenli Batı'nın kötü cadısı Elphaba ile popüler ve neşeli Kuzey'in iyi cadısı Glinda arasındaki beklenmedik dostluğu konu alıyor.

ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER...

ABD sinemalarında 1 Ocak 2025'te yönetmenliğini Mark Cantu' nun yaptığı korku filmi "Grind" vizyona girecek.

Aynı ismi taşıyan, Thordur Palsson'un korku filmi "The Damned" ile Roberto Minervini'nin yazıp yönettiği dram filmi "The Damned" filmleri ve aksiyon animasyon türündeki Michele Williams'ın "The Delegator" filmi 3 Ocak 2025'te Amerika'da sinemaseverlerle buluşacak.