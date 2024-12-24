'Gurur ve Önyargı' romanından uyarlandı... İlk kez sahnelendi!

"Pride and Prejudice" romanından uyarlanan "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" tiyatro oyunu izleyicisi ile buluştu.

'Gurur ve Önyargı' romanından uyarlandı... İlk kez sahnelendi!
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AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 21:50

İstanbul'da, yazar Jane Austen'in 200 yıllık "Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı)" romanından uyarlanan "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" tiyatro oyununun ilk gösterisi gerçekleştirildi.

Beşiktaş Kültür Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, BKM ve DOT ortak yapımı oyun, DOT'un sanat yönetmeni Murat Daltaban'ın yönetmenliğinde Maximum Uniq Hall'de sahnelendi.

Isobel McArthur'un Austen'in eserini eğlenceli komediye dönüştürdüğü oyunda, Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı yer alıyor.

İki perdeden oluşan ve Regency dönemi İngiltere'sinde geçen oyun, Jane Austen'in tanınmış karakterlerini arka planda çalışan 5 hizmetçinin gözünden anlatıyor.

Çevirisini Erdem Avşar, sahne tasarımını Burak Etöz, müziklerini Oğuz Kaplangı, kostümlerini Tomris Kuzu, ışık tasarımını Cem Yılmazer'in yaptığı "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)"de, koreografiyi Tan Temel ve müzikal performans çalışmalarını Müge Oskay hazırladı.

Oyun, 13, 14 ve 20 Ocak 2025'te Maximum Uniq Hall'de tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.


Etiketler: #gurur ve önyargı #Tiyatro

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