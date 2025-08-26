Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

İskandinavya'nın önde gelen uluslararası çağdaş sanat fuarlarından "Enter Sanat Fuarı" Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 28-31 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.

Dokuz ülkede düzenlenen, sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan "Affordable Sanat Fuarı", 28-31 Ağustos'ta Avusturalya'nın Melbourne şehrinde gerçekleşecek.

Farklı ülkelerden folklor ve dans gruplarının performanslarını sergilediği "Festival Days in Albania" Arnavutluk'un Dıraç şehrinde 26-30 Ağustos'ta izlenebilecek.

Genç sanatçıların gözünden dünyayı yansıtmayı hedefleyen "Through Young Eyes" fotoğraf sergisi 29 Ağustos'a kadar Lübnan'ın başkenti Beytut'ta sanatseverleri ağırlayacak.

FİLM FESTİVALLERİ DÜZENLENECEK

Bu yıl 82'ncisi düzenlenen, dünyanın en eski film festivallerinden "Venedik Uluslararası Film Festivali" 27 Ağustos'ta başlayacak. İtalya'nın Venedik kentinde gerçekleşen festival, "Venedik Bienali" kapsamında izleyiciye sunulurken, gösterimler Lungomare Marconi'deki tarihi Palazzo del Cinema'da yapılacak.

"Herkes için film festivali" temasıyla hazırlanan "Oslo Pix", Norveç'in başkenti Oslo'da bugün sinemaseverlerle buluşacak. Festival 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

ABD'nin Colorado eyaletinde gerçekleştirilen "Telluride Film Festivali", 28 Ağustos'ta sinema tutkunlarını ağırlayacak. Bu yıl 52. edisyonu gerçekleştirilecek festival 1 Eylül'e kadar devam edecek.

ÇEŞİTLİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK...

Filistinli piyanist ve besteci Faraj Suleiman, caz, rock ve Arap müziği etkileşimli bestelerini 29 Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Kanadalı rapçi Drake 29 Ağustos'ta İtalya'nın Milano şehrinde konser verecek.

Sahne adıyla Ed Sheeran olarak bilinen Edward Christopher, 28 ve 31 Ağustos'ta Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da sahne alacak.

Güney Koreli K-pop grubu "ENHYPEN" 28 Ağustos'ta Hollanda'nın Amsterdam, 30 Ağustos'ta ise Belçika'nın Brüksel kentinde hayranlarıyla buluşacak.

ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD sinemalarında 29 Ağustos'ta 6 film izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliği Jay Roach'un üstlendiği, senaryosunu Tony McNamara'nın kaleme aldığı, başrollerinde Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Andy Samberg ve Kate McKinnon'ın yer aldığı "The Roses" ve Charlie Huston'ın senaryosunu yazdığı aynı adlı kitaptan uyarlanan "Caught Stealing" vizyona girecek.

Uta Briesewitz'in yönettiği, Matthew Nemeth'in kaleme aldığı "American Sweatshop", Miki Magasiva'nın yazıp, yönettiği Yeni Zelanda drama filmi "Tina", başrollerinde Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Julia Davis, Jonny Coyne, Elijah Wood ve Kevin Bacon'ın yer aldığı "The Toxic Avenger" ve Chris Stokes'un yönettiği "Run" filmi de sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.