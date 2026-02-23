Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de kapılarını açan "Dublin Uluslararası Film Festivali (DIFF)", 1 Mart'a kadar İrlanda ve dünya sinemasının seçkin örneklerini sunacak.

Japonya'da "Matsuda Cherry Blossom Festival", Matsudayama yamaçlarındaki Nishihirabatake Parkı'nda 8 Mart'a kadar doğaseverlerle buluşacak.

Tokyo'nun Harajuku bölgesinde kapılarını açan "Japanime Art Gallery", el yapımı animasyon karelerinden sınırlı sayıda üretilen baskılara uzanan geniş koleksiyonuyla anime ve manga tutkunlarını sanatsal bir yolculuğa çıkarıyor.

ÇEŞİTLİ GÖSTERİLER DÜZENLENECEK

Dünya çapında birçok kez sahnelenen ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müzikallerden "Les Miserables", 24-28 Şubat'ta İspanya'nın başkenti Madrid'deki Teatro Nuevo Apolo'da seyirciyle buluşacak.

ABBA'nın zamansız şarkılarıyla hayat bulan, aşk ve dostluk dolu hikayesiyle dünyaca ünlü "Mamma Mia! The Party" interaktif müzikali, 25 Şubat'tan itibaren İngiltere'nin başkenti Londra'da izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatacak.

Azerbaycan Devlet Akademik Müzikal Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Gülçehre ve Asger" müzikal oyunu, 28 Şubat'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sahnelenecek.

Victor Hugo'nun klasik eserinden uyarlanan "Notre-Dame de Paris: Esmeralda" oyunu, Pray Theatre tarafından yarın ve 26 Şubat'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Dostoyevski'nin aynı adlı eserinden uyarlanan "White Nights" oyunu, Pray Theatre tarafından 24-26 Şubat'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de izlenebilecek.

DÜZENLENECEK KONSERLER

Hollandalı kemancı ve orkestra şefi Andre Rieu, 60 kişilik Johann Strauss Orkestrası eşliğindeki dünya turnesi kapsamında 25 Şubat'ta Almanya'nın Hannover şehrinde, 26 Şubat'ta Hamburg'da sahneye çıkacak.

Caz ve pop ögelerini modern bir tarzla harmanlayan sanatçı Laufey, yarın Almanya'nın başkenti Berlin'de, 26 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 28 Şubat'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de şarkılarını seslendirecek.

İngiliz indie rock grubu Florence and the Machine, 25 Şubat'ta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 26 Şubat'ta ise Almanya'nın Köln şehrinde müzikseverlerle buluşacak.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Raye, bugün ve yarın İngiltere'nin Birmingham şehrinde, 26, 27 Şubat ve 1 Mart'ta ise başkent Londra'daki The O2 arenada sahne alacak.

Azerbaycan'ın geleneksel müzik mirasını modern bir atmosferde sunan "Elegance of Mugham Evening" gecesi, 25 ve 28 Şubat'ta Bakü'deki Show Gallery'de gerçekleşecek.

BU HAFTA VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD sinemalarında bu hafta komediden drama, korkudan animasyona 11 film vizyona girecek.

Baneen Ahmad Nayyef, Waheed Thabet Khreibat, Sajad Mohamad Qasem ve Muthanna Malaghi'nin oynadığı Irak yapımı "The President's Cake", dram türünde etkileyici bir hikaye sunuyor. Film, zorlu koşullar altında sıradan insanların büyük siyasi olayların gölgesinde verdikleri yaşam mücadelesini ve bir pastanın etrafında şekillenen umut arayışını işliyor.

Mickey Rourke, Brendan Fehr, Danielle Harris ve Nicky Whelan'ın rol aldığı "Bring the Law", haftanın suç ve aksiyon dolu yapımlarından biri olarak vizyonda yerini alacak. Film, adaleti kendi yöntemleriyle sağlamaya çalışan bir dedektifin yeraltı dünyasıyla girdiği tehlikeli ve amansız mücadeleyi ele alıyor.

"Rock and Roll'un Kralı" Elvis Presley'nin unutulmaz sahne performanslarını dev ekrana taşıyan "EPiC: Elvis Presley in Concert", müzikseverler ve belgesel tutkunları için özel bir görsel ve işitsel deneyim vadediyor.

Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May ve Jasmin Savoy Brown'un başrollerini paylaştığı "Scream 7", gerilim ve korku tutkunlarını sinema salonlarına çekecek. Uzun soluklu korku serisinin yeni halkası, hayatta kalmayı başaranların peşine düşen yeni bir katilin gizemini ele alıyor.

Grammy ödüllü müzisyen Anderson Paak'ın imza attığı "K-Pops!", müzik dünyasının mutfağına eğlenceli bir bakış atıyor. Komedi ve dram türündeki film, eski bir müzisyenin, Güney Kore'de popüler bir K-Pop grubunda çalan oğluyla yeniden bağ kurma çabasını anlatıyor.

Jessica Chastain, Isaac Hernandez, Rupert Friend ve Eduardo Gonzalez'in rol aldığı "Dreams", dram, romantizm ve gerilim unsurlarını harmanlıyor.

Harry Lighton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Pillion"da başrolleri Harry Melling, Alexander Skarsgard, Douglas Hodge ve Lesley Sharp paylaşıyor.

Teng Shen, Yufan Bai ve Yongsheng Chen'in oynadığı Çin yapımı "Pegasus 3", yarış dünyasının rekabetçi atmosferinde tutkularının peşinden giden sürücülerin, komedi dolu spor macerasını konu ediniyor.

Hint sinemasından vizyona giren "Thaai Kizhavi", geleneksel değerler ile modern hayat arasında sıkışan bir ailenin iç dinamiklerini odağına alıyor.

Güney Kore yapımı "What Does That Nature Say to You", Ha Seong-guk ve Kwon Hae-hyo'nun başrolleriyle, şehir hayatından uzaklaşıp doğaya sığınan karakterlerin içsel yolculuklarını ve yeşeren yeni bağları huzurlu bir atmosferde izleyiciye sunuyor.

Haftanın animasyon filmi "Uma Musume: Pretty Derby-Beginning of a New Era" ise yönetmen Ken Yamamoto'nun imzasını taşıyor.