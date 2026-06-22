Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta yaz festivallerinden sergi açılışlarına, konserlerden prestijli sahne performanslarına kadar pek çok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Yayıncı, yazar, sanatçı ve okurları bir araya getiren "Seoul International Book Fair", 24-28 Haziran'da Güney Kore'nin başkenti Seul'deki COEX fuar merkezinde gerçekleştirilecek.

Sahneye uyarlanan en popüler Çek klasiklerinden biri olan ve İngilizce altyazı seçeneğiyle sunulan "A Bouquet", 25 Haziran'da Prag Ulusal Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Dünya prömiyerini Londra'nın West End bölgesinde gerçekleştiren "Paddington The Musical", 24-47 Haziran'da Savoy Theatre'da izleyici karşısına çıkacak.

DOLU DOLU BİR FESTİVAL PROGRAMI

Jüri başkanlığını Kristen Stewart'ın üstlendiği ve sinemada gençliğin hikayelerine odaklanan 4. Uluslararası Biarritz Film Festivali, 23-28 Haziran'da Fransa'nın Biarritz kentinde gerçekleştirilecek.

Yeni Alman sinemasından televizyon yapımlarına, müzik odaklı hikayelerden çocuk filmlerine kadar geniş bir yelpazede eserleri izleyiciyle buluşturacak olan 43. Munich International Film Festival (Filmfest München), 26 Haziran'da başlayacak.

Nepal, ABD, Güney Asya ve dünyanın dört bir yanından çeşitli türlerdeki filmleri bir araya getiren Nepal America International Film Festival (NAIFF), 25-28 Haziran'da Maryland'deki AFI Silver Theatre and Cultural Center ve Greenbelt Cinema'da sinemaseverlerle buluşacak.

BU HAFTA SAHNE ALACAK İSİMLER...

İtalyan tenor Andrea Bocelli, 27 Haziran'da İtalya'nın Venedik kentindeki tarihi San Marco Meydanı'nda (Piazza San Marco), rock ve pop müzik sanatçısı Rod Stewart, 27 Haziran'da Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Passeio Maritimo de Alges'te konser verecek.

Rock grubu Linkin Park, Avrupa turnesi kapsamında yarın ve 24 Haziran'da İspanya'nın Rivas Vaciamadrid kentinde, 26 Haziran'da ise İtalya'nın Floransa kentinde sahne alacak.

İngiliz müzisyen Sting, Avrupa turnesi kapsamında yarın Litvanya'nın Vilnius, 24 Haziran'da Polonya'nın Sopot ve 27 Haziran'da İsveç'in Uppsala kentinde müzikseverlerle buluşacak.

Rock grubu Guns N' Roses, yarın ve 25 Haziran'da Almanya'nın başkenti Berlin'de, 28 Haziran'da ise Belçika'nın Anvers kentinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

ABD'li country müzik sanatçısı Zach Bryan, yarın ve 24 Haziran'da Kuzey İrlanda'nın Belfast kentindeki Boucher Playing Fields'ta performans sergileyecek.

ABD'li şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Bruno Mars, Avrupa turnesi kapsamında 26-29 Haziran'da Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadyumu'nda (Olympiastadion Berlin) konser verecek.

BU HAFTANIN SERGİLERİ

Londra'da Tate Modern'de açılan "Le Parc: Light. Colour. Action." sergisi, Julio Le Parc'ın ışık oyunları ve enstalasyonlarını 3 Mayıs 2027'ye kadar görme imkanı sunuyor.

Londra'da Barbican Art Gallery'de açılan ve 1920'lerden günümüze Pan-Afrikanizmin sanatsal ve kültürel üretim üzerindeki etkisini sunmayı amaçlayan "A Black Planet: The Art and Culture of Panafrica" sergisi 6 Eylül'e kadar sanatseverlerle buluşacak.

Paris'teki Jeu de Paume, Sir Elton John'ın kişisel koleksiyonundan seçilen portreler ve fotoğrafların yer aldığı "Fragile Beauty: Photographs from the Sir Elton John and David Furnish Collection" sergisine ev sahipliği yapıyor. Beş tematik bölümden oluşan sergi, 27 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Beatriz Gonzalez'in retrospektif sergisi "Gonzalez", Norveç'in başkenti Oslo'da, Astrup Fearnley Museet'te açıldı. 150'den fazla eserin bir araya getirildiği sergide, sanatçının 1960'lardan bugüne uzanan pratiği inceleniyor.

Video sanatçısı Mako Idemitsu'nun retrospektif sergisi "What a Woman Made", 21 Eylül'e kadar Japonya'nın başkenti Tokyo'da ziyaret edilebilecek. Sanatçının 1970-1980'de ev hayatında, kadın yaşamlarını ele alan yapıtları, televizyon draması estetiğiyle sergileniyor.

VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD sinemalarında bu hafta 9 film vizyona girecek.

Craig Gillespie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, Milly Alcock, David Corenswet, Eve Ridley ve Matthias Schoenaerts'in başrollerini paylaştığı "Supergirl", Kara Zor-El'in yıldızlararası yolculuğunu aksiyon ve dram unsurlarıyla beyaz perdeye taşıyacak.

Ahmed Khan'ın yönettiği, Akshay Kumar, Suniel Shetty, Disha Patani ve Jacqueline Fernandez'in kadrosunda yer aldığı "Welcome to the Jungle", aksiyon, macera ve komediyi bir araya getiren hikayesinde eğlenceli bir serüveni izleyicilerle buluşturacak.

Jeff Tremaine'in yönetmenliğini üstlendiği, Jason 'Wee Man' Acuna, Lance Bangs, Tory Belleci ve Sean Cliver'ı bir araya getiren belgesel ve komedi yapımı "Jackass: Best and Last", ekibin 25 yıllık dostluklarını, nostaljik anılarını ve gösterilerini vizyona taşıyacak.

Rod Lurie'nin yönettiği, Scott Eastwood, Colin Hanks, Aunjanue Ellis-Taylor ve Henry Hughes'un başrollerini üstlendiği "Lucky Strike", 2. Dünya Savaşı'ndaki Bulge Muharebesi sırasında yaşanan bir olayı beyaz perdeye yansıtacak.

Alice Winocour'un yönetmen koltuğunda oturduğu, Angelina Jolie, Anyier Anei, Ella Rumpf ve Louis Garrel'in rol aldığı "Couture", Paris Moda Haftası için Fransa'ya gelen ABD'li bir yönetmenin hikayesini işliyor.

Andy Delaney'nin yönettiği, Annie Potts, Bailee Madison, Jack Schumacher ve Joel Courtney'nin başrollerini paylaştığı "40 Dates and 40 Nights", izleyiciyle buluşacak.

Lan Hongchun'un yönetmen koltuğuna oturduğu, Sitong Li, Yantong Wang, Shaoqing Wu ve Runqi Zheng'in kadrosunda yer aldığı "Dear You", Tayland'a giden genç bir adamın hikayesini konu alıyor.

Avalon Fast'in yönettiği, Zola Grimmer, Alice Wordsworth, Cherry Moore ve Lea Rose Sebastianis'in oynadığı "Camp" ile Meriem Bennani ve Orian Barki'nin yönettiği, Ariana Faye Allensworth, Fayçal Azizi, Orian Yani Barki ve Yto Barrada'nın rol aldığı animasyon film "Bouchra" izleyiciyle buluşacak yapımlar arasında yer alıyor.