'Olağanüstü Bir Gece' Ankara’da sahneleniyor

Modern insanın konfor alanı, tekdüzelik ve hissizlik içinde kaybolan ruh hâlini merkezine alan eser, bir insanın karanlığın içinden geçerek kendi aydınlığını bulma serüvenini anlatıyor. “Olağanüstü Bir Gece”, bireyin yalnızlığını, tutkularını, kayıplarını ve yeniden hissetme arzusunu psikolojik gerilimle iç içe geçen güçlü bir sahne diliyle izleyiciye aktarıyor.

Stefan Zweig’ın insan ruhuna dair derin gözlemleri, Barbaros Uzunöner’in performansıyla sahnede kimi zaman düşündürücü, kimi zaman ironik ve şaşırtıcı biçimde eğlenceli bir atmosfere dönüşüyor. Tek kişilik oyun, seyirciyi sıradan bir geceden başlayıp insanın iç dünyasının karanlık ve tuhaf yanlarına uzanan sıra dışı bir yolculuğa davet ediyor.

Dramaturgisini Nezihe Ayda Bilen’in üstlendiği oyunun müzik tasarımı Çiğdem Neşeli’ye, dekor tasarımı ise Barbaros Uzunöner’e ait. Dekor uygulamasını Ayhan Tazeoğlu’nun yaptığı oyunun kostümleri Can Kostüm, afiş tasarımı ise Mert Kerem Aygün imzası taşıyor.

Sürükleyici temposu ve güçlü oyunculuk performansıyla dikkat çeken “Olağanüstü Bir Gece”, Ankara’da tiyatroseverlere hem düşündüren hem de duygusal olarak iz bırakan bir sahne deneyimi sunmayı hedefliyor.

OYUN KÜNYESİ

Yazan: Stefan Zweig

Uyarlayan: Barbaros Uzunöner

Dramaturg: Nezihe Ayda Bilen

Yöneten ve Oynayan: Barbaros Uzunöner

Dekor Tasarımı: Barbaros Uzunöner

Dekor Uygulama: Ayhan Tazeoğlu

Müzik Tasarımı: Çiğdem Neşeli

Kostüm: Can Kostüm

Afiş Tasarımı: Mert Kerem Aygün

Yer: Ankara Çayyolu Sahne

Tarih: 1 Temmuz 2026 Çarşamba

Saat: 20.30