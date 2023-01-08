Dünyada ilk ve tek: NFT Bienali

Yayınlanma: 08.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.01.2023 - 04:00

Sanat dünyasıyla dijital dünyayı bir araya getiren dünyanın ilk NFT Bienali, Zorlu PSM’de başladı. 6-15 Ocak aralığında ziyaret edilebilecek NFT Bienali, doğa, insan ve teknoloji üçgeni etrafında şekilleniyor...

Teknolojinin insan hayatında kapladığı yer her geçen gün genişliyor. Artık “kripto” borsasından söz ediliyor, fiziksel yerine dijital para transferleri yapılıyor... Sanat dünyası son yıllarda bu dijital dünya içerisinde en aktif alanlardan biri.

LONDRA, TOKYO...

NFT Bienali’nin kavramsal çerçevesinde “İnsanlığın teknolojiyi ne kadar içselleştirebildiği” yer alıyor. Bu çerçevede 100’ü aşkın sanat NFT eserinin Zorlu PSM’nin galeri alanında ziyaret edilebilecek. Bienal, İstanbul’dan sonra Berlin, Amsterdam, Londra, Brüksel, Bogota, Los Angeles ve Tokyo’nun da dahil olduğu birçok şehirde sanatseverlerle buluşacak. Aralarında dijital sanat alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Julie Walsh, Soliman Lopez ve Atay İlgün gibi küratörlerin bulunduğu dünyanın çeşitli bölgelerinden 12 kişilik bir küratöryel ekip tarafından hazırlanan bienal, mekânsal sınırları aşarak, konvansiyonel sanat dünyası ile NFT ekosistemi arasındaki bağları kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

NFT Bienali’nde video eserler görülebiliyor, hatta “sanal gerçeklik” gözlükleriyle videoların içinde dolaşılabiliyor. Ayrıca çeşitli söyleşiler ücretsiz olarak takip edilebiliyor.

Şu an bu bahsettiğimiz dijitalleşme, NFT, kripto para gibi kavramlar özel olarak ilgilenenler tarafından keşfediliyor, ilgi görüyor. Ancak ileride kaçınamayacağımız duruma geleceğini öngörmek zor değil. O yüzden açılışta video eserleri keyifle seyretmekle kalmayıp görevliler yardımıyla dijital bir cüzdan edindim. Umarım bienal daha fazla insanın bu dijital dünya hakkında bilgi edinmesine yardımcı olur.