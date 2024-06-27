Dünyada, Türkiye’de ve Ankara’da rock tarihi Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde

Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:49

Güncelleme: 27.06.2024 - 10:49

Rock müziğin Ankara'daki en bilinen temsilcileri Murat Bağcıoğlu, Süleyman Bağcıoğlu ve Hakan Küçükçınar, Oğuz Gemalmaz'ın sunumuyla Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne konuk oluyor. ABD'de doğup, İngiltere'nin sanayi kentlerinde sertleşen, geçtiğimiz yüzyıl boyunca çeşitli dallara ve türlere ayrılıp tüm dünyayı kasıp kavuran rock müziğin evrimi, bu müziğin bir çok önemli ismine ve dinleyicisine ev sahipliği yapan Ankara'ya odaklanarak değerlendirilecek. Murat Bağcıoğlu, Süleyman Bağcıoğlu, Küçükçınar ve Gemalmaz rock tarihinin kilometre taşlarından önemli parçaları birlikte seslendirecekler. Etkinlik, 29 Haziran saat 19.00'da Konur Sokak No: 51 Kızılay adresindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.







