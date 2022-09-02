Ateş ile Yangın filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ateş ile Yangın filminin IMDb puanı kaç?

Yönetmen koltuğunda David Barret'in oturduğu Ateş ile Yangın filmi, tv ekranlarında sık sık izleyici ile buluşan yapımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Ateş ile Yangın filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ateş ile Yangın filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 10:45
Ateş ile Yangın filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ateş ile Yangın filminin IMDb puanı kaç?
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Aksiyon, suç ve drama türünde ABD yapımı olan Ateş ile Yangın filmi, 2012 yılında vizyona giren sinema filmleri arasında yerini alıyor. Senaryosunu Lowell Cauffiel ve Tom O'Connor'un yazdığı filme dair merak edilenleri derledik. İşte, ayrıntılar...

ATEŞ İLE YANGIN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İtfaiyeci Jeremy Coleman, bir marketin sahibi ve oğlunun öldürülmesine şahit olur. Artık suç lideri Hagan'a karşı tanıklık edecektir. Jeremy, çareyi tanık koruma programına katılmakta bulur. Yeni kimliği ona pek çok sorun yaratacaktır. Bu arada genç adam, gözetmeni Talia Durham'a aşık olmaktan da kendini alamaz.

ATEŞ İLE YANGIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Josh Duhamel
  • Bruce Willis 
  • Rosario Dawson 
  • Vincent D'Onofrio 
  • Curtis Jackson
  • Richard Schiff 
  • Quinton "Rampage" Jackson 
  • Vinnie Jones 
  • Arie Verveen 
  • Eric Winter 

ATEŞ İLE YANGIN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 5.6/10 olarak karşımıza çıkıyor.


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