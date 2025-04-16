Dünyanın en büyük dijital platformlarından Max, Türkiye’deki yayın hayatına dün başladı: ‘Ve hikâye değişir...’

Yayınlanma: 16.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2025 - 08:09

Max, yerli bir platform olan BluTV’yi bünyesine katarak “ve hikâye değişir” sloganıyla izleyiciyle buluştu. BluTV üyeleri dün itibarıyla Max uygulamasını indirip platforma aynı hesaplarıyla giriş yapabiliyorlar.

Max’te BluTV’den miras “Magarsus”, “Prens” ve “Behzat Ç: Çekiç ve Gül” gibi yapımların yeni sezonları platformda yerini alıyor. Dün yapılan tanıtım toplantısında yeni Türk yapımların da Max’te yayımlanmaya devam edileceği açıklandı.

“Kaosun Anatomisi”, “Jasmine” ve “Feride” adlı yapımlar Max’in yerli yapımlar listesine katıldı. Daha önce duyurulan filmlerden “İlk Göktürk”ten de ilk görüntüler paylaşıldı.

Warner Bros Discovery Türkiye Genel Müdürü Jamie Cooke konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Gelişmiş platformumuz Max sayesinde daha da geniş bir içerik kütüphanesiyle birinci sınıf bir eğlence yelpazesi sunarak bölgedeki ayak izimizi güçlendiriyoruz.” Eski BluTV’nin CEO’su, şimdiyse Max’in Türkiye başkan yardımcılığı görevini yürütecek olan Deniz Şaşmaz Oflaz, dünkü lansmanda, “Max’in lansmanı, Türkiye’deki varlığımız için belirleyici bir an. Ülke olarak canlı bir hikâye anlatma geleneğine ve gelişen bir eğlence endüstrisine sahibiz. Max ile sadece birinci sınıf içeriklerimizi Türk izleyicisiyle buluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin kendine özgü kültürünü ve hikâyelerini anlatan yerli yeteneklere ve yapımlara yaptığımız yatırımı da artırıyoruz” dedi.