Dünyanın en büyük özel müzesi: Fotografiska
İsveç’in başkenti Stokholm’de yer alan müze Fotografiska, 2023 yılı itibarıyla dünyanın en büyük özel müzesi olmayı planlıyor.
Müze, şu anda açık olan Stokholm, Tallinn ve New York’taki şubelerine yenilerini ekleyeceğini açıkladı. Buna göre 2022 ve 2023 yıllarında Miami, Berlin ve Şanghay’da da Fotografiska şubeleri açılacak.
Hedeflenen gerçekleşirse, bu altı merkezin hizmete girmesiyle birlikte Fotografiska dünyadaki “en büyük özel müze” unvanına kavuşacak.
İlk olarak 2010’da Stokholm’de açılan müze, 2019’da Estonya’nın başkenti Tallinn’de ve ABD’de, New York’ta da şubeler açtı. Fotografiska’nın Berlin’deki şubesiyse eski Kunsthaus Tacheles binasında açılacak.
Tasarımını Herzog & De Meuron ile Studio Aisslinger’in üstlendiği merkezin 2022 kışında hizmete sunulması planlanıyor. Merkezde üç kata yayılan sergileme alanı, restoran, bar, salon ve etkinlik alanları yer alacak.
2023’te hizmete girmesi planlanan Miami’deki Fotografiska ise Allapattah semtinde, Rubell Museum’un kapı komşusu olacak. Rockwell Group’un renove ettiği merkez, deneysel sanat işlerini izleyiciyle buluşturan Superblue ile de karşı karşıya olacak.
Çin’in başkenti Şanghay’daki şubenin yaklaşık 4 bin 650 metrekarelik bir depo kompleksinde açılması planlanıyor. Renovasyonunu Neri&Hu’nun üstlendiği şubenin sonbahar 2022’ye yetiştirilmesi hedefleniyor.
Fotoğrafa odaklanan müzede şu anda sergisi olan sanatçılar arasında Andy Warhol ve fotoğrafçı Nick Brandt bulunuyor.
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