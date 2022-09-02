Uçuş Planı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Uçuş Planı filminin IMDb puanı kaç?
2005 yılında gösterime giren Uçuş Planı filmi, gerilimi hat safhada tutan senaryosuyla dikkat çeken yapımlar arasında yerini alıyor. Peki, sık sık tv ekranlarında izleyici ile buluşan Uçuş Planı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Uçuş Planı filminin IMDb puanı kaç?
Uçuş Planı filmi orijinal adıyla Flightplan 2005 yılında, Peter A. Dowling ve Billy Ray tarafından kaleme alınmış ve Robert Schwentke tarafından yönetilmiş bir dram-gerilim filmidir. İzleyiciler tarafından senaryosu ve sonu oldukça merak edilen filmin ayrıntılarını derledik. İşte, filme dair önemli noktalar...
UÇUŞ PLANI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kyle Pratt’ adındaki uçuş mühendisinin eşi Berlin’de henüz vefat etmiştir. Genç kadın şimdi kocasının tabutu ve altı yaşındaki kızı Julia ile birlikte New York’a geri dönmektedir. Uçak havalandıktan üç saat kadar sonra Kyle bir anda uyanıp kızının yanında olmadığını fark eder. İki katlı bir uçak olduğu için son derece endişeli olan anne, kızını aramak için birçok ayrı kısma girmek zorundadır. Bu sırada hostesler aslında uçuşun başından itibaren yanında bir çocuk olmadığını hatta böyle bir ismin yolcu kayıtlarında da bulunmadığını iddia ederler. Kyle iddia ettikleri gibi gerçekten aklını mı yitirmektedir yoksa toplu bir komplo içinde midir?
UÇUŞ PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Jodie Foster
- Peter Sarsgaard
- Sean Bean
- Kate Beahan
- Michael Irby
- Assaf Cohen
- Erika Christensen
- Shane Edelman
- Mary Gallagher
UÇUŞ PLANI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 6.3/10 olarak karşımıza çıkıyor.
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