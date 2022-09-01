Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin IMDb puanı kaçtır?
Usta isim Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstlendiği Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi, vizyona girdiği tarihten itibaren büyük yankı uyandıran yapımlardan birisi oldu. Peki, tv ekranlarında izleyici ile buluşacak Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin IMDb puanı kaçtır?
Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nun anılarını yazdığı, 'Kardeşim Cep Herkülü' kitabından yola çıkılarak senaryosunun yazıldığı 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi, Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatmaktadır. İşte, filmin merak edilen ayrıntıları...
CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
2019 yılında vizyona giren film, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmde, ünlü sporcunun acıklı hikayesine değiniliyor.
CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu
- Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu
- Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu
- Gürkan Uygun - Enver Türkileri
- İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç
- Uğur Güneş - Cemal Tunalı
- Renan Bilek - Remzi
- Barış Kıralioğlu - Turgut Özal
CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 8.2/10 olarak karşımıza çıkıyor.
CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri, Türkiye, Bulgaristan, Melbourne, Brezilya, İngiltere, ABD ve Moskova'da yapıldı.
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