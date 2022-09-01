Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin IMDb puanı kaçtır?

01 Eylül 2022 Perşembe, 18:08

Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nun anılarını yazdığı, 'Kardeşim Cep Herkülü' kitabından yola çıkılarak senaryosunun yazıldığı 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi, Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatmaktadır. İşte, filmin merak edilen ayrıntıları...

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

2019 yılında vizyona giren film, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor. İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmde, ünlü sporcunun acıklı hikayesine değiniliyor.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu

Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu

Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu

Gürkan Uygun - Enver Türkileri

İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç

Uğur Güneş - Cemal Tunalı

Renan Bilek - Remzi

Barış Kıralioğlu - Turgut Özal

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 8.2/10 olarak karşımıza çıkıyor.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, Türkiye, Bulgaristan, Melbourne, Brezilya, İngiltere, ABD ve Moskova'da yapıldı.