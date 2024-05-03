Dünyanın ressamı Kuşadası’nda buluştu

Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:41

Güncelleme: 03.05.2024 - 13:46

Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın düzenlediği 9. Uluslararası Resim Çalıştayı, 12 farklı ülkeden 45 resim sanatçısının katılımıyla Kuşadası’nda gerçekleştirildi.

Türkiye’nin yanı sıra 12 farklı ülkesinden 45 resim sanatçısını ve profesörlerin katılımıyla gerçekleşen çalıştay resim sanatçıları Emel Germen Atalay, Elçin Ünal ve Umur Türker küratörlüğünde Old Town Tanneries’de (Eski Tabakhaneler) gerçekleştirildi. Old Town Tanneries, çalıştayın kapanış sergisi ve kokteyline de ev sahipliği yaptı.

“SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ PEKİŞTİRDİK”

Göçtur Turizm kurucusunun ismini taşıyan ve ağırlıklı olarak sanat, kültür ve eğitim konularında faaliyet gösteren Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı’nın, sanata ve sanatçıya desteğini yıllardır sürdürdüğünü ifade eden Emel Germen Atalay, “Küratörlüğünü sanatçı dostlarım Elçin Ünal ve Umur Türker ile birlikte gerçekleştirmekten onur duyduğum ve bu yıl 9uncusu düzenlenen uluslararası resim çalıştayı, Türkiye, ABD, Azerbaycan, Cezayir, Fransa, Hollanda, İran, Kanada, Mısır, Norveç, Polonya ve Tacikistan olmak üzere farklı ülkelerden tanınmış sanatçıları ve değerli akademisyenleri bir araya getirdi. Sanatsız kalan bir toplumun gelişmeyeceğini bilen Vakıf, sanata çok değerli destekler vermektedir. Çalıştay katılımcılarının ortaya koydukları eserlerin yanı sıra sanatsal, kültürel ve duygusal diyalogları, sanatın iyileştirici gücünü bir kez daha pekiştirmiş oldu” diye konuştu.

EĞİTİME DESTEK

Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın sanata desteğini katlayarak sürdürme azminde olduğunu dile getiren Göçtur Yönetim Kurulu Başkanı Naile Göçen, “Göçtur Turizm kurucusu, babam merhum Mehmet Nuri Göçen’in hayat felsefesini ve anısını yaşatan Vakfımız, sosyal, bilimsel, spor, sanat, kültür ve eğitim gibi birçok alanda etkinlikler düzenlemek ve gençlerin eğitimlerine destek olmak amacı taşıyor. Vakfımız ayrıca, her yıl düzenlenen Seramik ve Resim Çalıştaylarına ve gençlik koşularına ev sahipliği yapıyor. Otellerimizde yer alan “Vintage” mağazalarında satılan eşyalar ve koşudan elde edilen gelirler, vakıf tarafından öğrenci burslarına kaynak olarak aktarılıyor. Bunun yanı sıra yıllar içerisinde çalıştaylarımıza katılan değerli sanatçıların bir kültür mirası oluşturan bine yakın sanat eseri, otellerimizde yaşam alanlarında sürekli olarak sergileniyor” dedi.