Düşler Ülkesi (Dreamland)filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

Düşler Ülkesi filminin filmi 2019 yılında vizyona girdi. Düşler Ülkesi filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Düşler Ülkesi filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 12:51
Düşler Ülkesi (Dreamland)filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
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Düşler Ülkesi (Dreamland) Nicolaas Zwart'ın senaryosundan Miles Joris-Peyrafitte tarafından yönetilen2019 Amerikan dönem gerilim filmidir 

DÜŞLER ÜLKESİ FİLMINİN KONUSU NEDİR?

Film, ödül avcısı olan 17 yaşındaki Eugene’in hayatına odaklanıyor. 

Ödül avcısı olan 17 yaşındaki Eugene’in ailesiyle birlikte yaşadıkları çiftliğe haciz gelir. Hacizi durdurmak için bir yol arayan Eugene’in karşısına hiç beklenmedik bir fırsat çıkar. Banka soygunu suçundan aranan bir kaçağı bulana büyük bir para ödülü verilecektir. Çiftliği hacizden kurtarmak için soyguncunun peşine düşen genç ödül avcısı, kendini tehlikeli bir maceranın içinde bulur.

DÜŞLER ÜLKESI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Finn Cole 

Margot Robbie 

Travis Fimmel 

Garrett Hedlund 

Kerry Condon

Darby Camp 

Lola Kirke


Düşler Ülkesi Film Dreamland

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