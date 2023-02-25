Can Feda filminin konusu nedir, nerede çekildi? Can Feda filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 11:49

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 11:49

Güçlü oyuncu kadrosu dikkat çeken Can Feda filminin oyuncu kadrosu film ile ilgili en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Filmseverler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. İşte, Can Feda filmine dair merak edilenler...

CAN FEDA FİLMİ GERÇEK KONUSU NEDİR?

Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan’ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.

CAN FEDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Günün en çok araştırılan soruları arasında da Can Feda filmi nerede çekildi var. Filmin çekimleri Bilecik, Eskişehir ve İstanbul gibi şehirlerde çekildi. Senaryo gereği çölde çekilmesi gereken sahneler Eskişehir'de çekildi. Filmde toplamda 3 bin silah ile 300 araç kullanılırken, 2 bin de figüran kullanıldı.

CAN FEDA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un yaptığı Can Feda filmi 2018 yılında vizyona girdi.

CAN FEDA FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Burak Özçivit - Yüzbaşı Alparslan

Kerem Bürsin - Kaptan Pilot Onur Keskin

Melike İpek Yalova - Doktor Seher

Süleyman Karaahmet - Yılmaz

Sabahattin Yakut - Nazım

Onur Ayçelik - Selim

Özbek Kaplan - Can

Can Baykan - Halil

Cem Kurtoğlu - Tuğgeneral

CAN FEDA FİLMİ İMDb PUANI KAÇ?

Başrollerinde Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in rol aldığı Can Feda filminin İMDb puanı 5.4 olarak belirlenmiştir.