Can Feda filminin konusu nedir, nerede çekildi? Can Feda filmi oyuncuları kimler?
ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Can Feda filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Can Feda filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Can Feda filminin konusu ne? Can Feda oyuncuları kimler? Can Feda filmi hangi yıl, nerede çekildi?
Güçlü oyuncu kadrosu dikkat çeken Can Feda filminin oyuncu kadrosu film ile ilgili en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Filmseverler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. İşte, Can Feda filmine dair merak edilenler...
CAN FEDA FİLMİ GERÇEK KONUSU NEDİR?
Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan’ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.
CAN FEDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Günün en çok araştırılan soruları arasında da Can Feda filmi nerede çekildi var. Filmin çekimleri Bilecik, Eskişehir ve İstanbul gibi şehirlerde çekildi. Senaryo gereği çölde çekilmesi gereken sahneler Eskişehir'de çekildi. Filmde toplamda 3 bin silah ile 300 araç kullanılırken, 2 bin de figüran kullanıldı.
CAN FEDA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Yönetmenliğini Çağatay Tosun'un yaptığı Can Feda filmi 2018 yılında vizyona girdi.
CAN FEDA FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?
Burak Özçivit - Yüzbaşı Alparslan
Kerem Bürsin - Kaptan Pilot Onur Keskin
Melike İpek Yalova - Doktor Seher
Süleyman Karaahmet - Yılmaz
Sabahattin Yakut - Nazım
Onur Ayçelik - Selim
Özbek Kaplan - Can
Can Baykan - Halil
Cem Kurtoğlu - Tuğgeneral
CAN FEDA FİLMİ İMDb PUANI KAÇ?
Başrollerinde Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in rol aldığı Can Feda filminin İMDb puanı 5.4 olarak belirlenmiştir.
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