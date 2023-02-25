Mısır Tanrıları filminin konusu nedir? Mısır Tanrıları filminin oyuncuları kim?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 11:23

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 11:23

Mısır Tanrıları ( Gods of Egypt ) filmi 2016 yılında vizyona girdi. Mısır Tanrıları filmi 127 dakika sürüyor.

MISIR TANRILARI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kahraman Bek, Mısır'ın tahtını gasp ederek bir zamanlar barışçıl bir düzen hakim olan imparatorluğu kaosa ve çatışmaya sürükleyen karanlığın acımasız tanrısı Set'e karşı tanrı Horus'la ittifak kurar.

Mısır tahtını devralan Set, barışçıl olan imparatorluk düzenini yıkar. İmparatorluk kargaşa ve çatışmalara sürüklenir. Sadece birkaç cesur isyancı Set’e karşı mücadele etmektedir.

MISIR TANRILARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mısır Tanrıları filmini oyuncuları; Brenton Thwaites, Nikolaj Coster-Waldau, Gerard Butler.

