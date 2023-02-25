Hayalet Tetikçi filmi konusu nedir, ne zama çekildi? Hayalet Tetikçi filmi oyuncular kimdir?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 10:56

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 10:56

Güçlü oyuncu kadrosu dikkat çeken Hayalet Tetikçi filminin oyuncu kadrosu film ile ilgili en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Filmseverler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. İşte, Hayalet Tetikçi filmine dair merak edilenler...

HAYALET TETİKÇİ KONUSU NEDİR?

Hayalet Tetikçi filmi konusu Brandon ve Richard görevleri gereği doğal gaz boru hattının güvenliğinden sorumludur. Bölgeyi ele geçirmek için saldırı hazırlığında olan teröristler ile sıcak çatışma başlar. Fakat en önemli keskin nişancıların yerleri teröristler tarafından daha önce tespit edildiğini fark ederler. Bunun üzerine içeriden birisinin köstebeklik yaptığı şüphesi akıllara gelecektir. Koruma görevlileri hem saldırıyı yapan teröristlerle uğraşırken hem de içerideki haini bulmak zorundadırlar…

HAYALET TETİKÇİ OYUNCULARI

Chad Michael Collins

Billy Zane

Nick Gomez

Ravil Isyanov

Stephanie Vogt

Dennis Haysbert

Dominic Mafham

HAYALET TETİKÇİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hayalet Tetikçi filmi Bulgaristan ve İstanbul'da çekildi. Filmin çekimlerinin bir bölümü Bulgaristan'da yapılırken, bir bölümü için ise İstanbul'un farklı noktalarında çekim setleri forvetbet giriş kuruldu. Sniper film serisinin altıncı bölümü olan filmde, Brandon Beckett'e başka bir görev veriliyor. Elit keskin nişancılar Brandon Beckett ve Richard Miller, bir Gürcü gaz boru hattını sabote etmek isteyen teröristlerden korumakla görevlendiriliyor.

HAYALET TETİKÇİ FİLMİ İMDb PUANI KAÇ?

Yönetmenliğinin Don Michael Paul tarafından üstlenildiği Amerikan yapımı aksiyon filmi olan Hayalet Tetikçi filminin IMDb puanı 5.4 olarak belirlenmiştir.



