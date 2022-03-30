'Düşmanını Tanı' karma sergi sanatseverleri ağırlıyor

30 Mart 2022 Çarşamba, 15:37

Kadıköy'ün kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan kült mekanı Kargart, 20 farklı sanatçının özel seçkiyle belirlenmiş heykel, resim, kolaj ve illüstrasyon dalında üretilmiş birbirinden çarpıcı eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

'DÜŞMANINI TANI...'

Tuna Mitrani ve Maya Euphoria'nın küratörlüğünü üstlendiği, Kadıköy Mag.'in ikinci karma sergisi 'Düşmanını Tanı' ziyaretçilerine müzikle bütünleşmiş eşsiz bir sanat deneyimi vaat ediyor. Bu arada, farklı disiplinlerden başarılı sanatçıların tanıtımını üstlenen Kadıköy Mag. bir sanat kolektifi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Serginin 26 Mart akşamı gerçekleşen açılışında Monality'den Erdem Tunalı, Serkan Eles, Ege Kabalak, Koray Onat, Yunus Kasarcı, Maji ve ödüllü gitarist Ali Deniz Kardelen canlı performanslar sergiledi. Açılış gecesi, müzik performansları ile kendinden uzun bir süre söz ettireceğe benziyor.

'MÜZİĞİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ'

Serginin küratörlerinden Tuna Mitrani, Cumhuriyet'e demecinde, "Önümüzde başka karma sergi projeleri var, şu an ekibim ile birlikte gelecek sergi projelerimiz üzerine çalışıyoruz. Her seferinde başka bir konsept ile yeni bir mesaj vereceğiz. Umarız bizi takip edenleri güzel yolculuklara çıkarır, güzel etkileşimler almaya devam ederiz. Müziğin birleştirici gücüne inanıyoruz" dedi.

Mitrani, canlı performanslar ile birleştirecekleri gelecek projelerde de alışılagelmiş kalıplar dışına çıkmayı, sergi konseptine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor.

1 NİSAN SON TARİH

Caferağa Mah. Kadife Sok. No:16. (En üst kat) Kadıköy adresindeki Kargart, 1 Nisan'a kadar kadar 'Düşmanını Tanı' sergisini ziyaret edecek olan İstanbullu sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.