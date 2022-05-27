Duygu Asena Ödülü Seray Şahiner’in oldu

27 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Türkiye’yi kadın hakları, özgürlük ve eşitlik konularında “ilk”lerle tanıştıran Duygu Asena’nın anısına, 2007 yılından bugüne Duygu Asena ‘Kadının Hâlâ Adı Yok’ Roman Ödülü’ne bu yıl “Ülker Abla” adlı eseriyle değer görülen Seray Şahiner, düzenlenen törenle ödülünü aldı.

FİKİR VE DEĞERLER

Şahiner, plaketini ve10 bin TL değerindeki ödülünü, Doğan Yayınları Genel Müdürü Gülgün Çarkoğlu ve jüri başkanı Doğan Hızlan’ın elinden aldı. Ödülün ve Duygu Asena’nın kendisi için anlamına değindiği konuşmasında Şahiner, ödülünün maddi karşılığını Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne bağışladığını duyurdu.

Şahiner konuşmasında ayrıca, “Duygu Asena’nın fikir ve değerlerini yaşatma teması, aslında bizim hâlâ güncelliğini koruyan meselelerimizi içeriyor. Duygu Asena; sokaktaki, evdeki ve sayfadaki kadın özgürlüğünü edebiyatın meselesi haline getirerek pek çok eleştiriyi ve yargılanmayı göğüsleyip bizim bugün masaya daha özgür oturmamızı sağlamış. Bu sebeple hem bir yazar olarak hem bu sokaklarda yürüyen bir hemcinsi olarak, Duygu Asena’yı hep bir vefa duygusuyla anıyorum... Ülker Abla, koca şiddetinden kaçarak yaşamaya inat etmiş bir kadın. Ve diyor ki: Kocam, beni öldürüp çıkacağı mahkemede, benim yaşarken ütüleyip dolaba astığım takım elbiseyle iyi hal indirimi alamaz!”