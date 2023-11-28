DYO Resim Ödülleri Mardin Sergisi’ne yoğun ilgi

Yayınlanma: 28.11.2023 - 12:32

Güncelleme: 28.11.2023 - 12:32

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 39. DYO Resim Ödülleri Mardin Sergisi’ne Mayıs ayından bu yana Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ev sahipliği yapıyor. Çeşitli eserlerin yanı sıra, Mardin şehrinin kimliğini ve belleğini oluşturan zanaatlar, yaşam alanları, sosyal yaşam ve kent tarihine ait buluntu ve eşyaların da sergilendiği, tarihi dokuya sahip Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde sergilenen 39. DYO Resim Ödülleri eserleri sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Sergi, Mayıs - Kasım döneminde 20 bini aşkın sanatsever tarafından ziyaret edildi.

OCAKTA İZMİR’E GELİYOR

Mardin’de sona eren serginin ardından eserler, ocak ayında İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sergilenmek üzere İzmir’e gelecek. “Doğa ve İnsan” temasıyla 704 sanatçı 1.066 eserle başvurduğu DYO Resim Ödülleri’ne İran, Azerbaycan, Almanya, Şili ve Bulgaristan’dan da sanatçıların katıldı. Yarışmanın seçici kurulunda da sanat, eğitim ve basın dünyasının önemli isimleri yer aldı. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 6 eser ödüle layık görülürken, 79 eser ise sergilenmeye değer bulundu.

Yarım asrı aşan geçmişiyle Türk resim sanatında gelişmelerin ve değişimlerin izlenebildiği DYO Resim Ödülleri yarışması, usta sanatçıların eserlerine ev sahipliği yaptığı gibi genç sanatçıların da ilgisini çekerek onlara ilham vermeye devam ediyor.