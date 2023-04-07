Ebubekir Ceylan’dan ‘Modern Irak’ın Osmanlı Kökenleri’

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 00:01

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 00:01

Modern Irak’ın kökenleri 19. yüzyıl Irak vilayetlerindeki Osmanlı yönetimine dayanır. Modern Irak’ın Osmanlı Kökenleri de (Çeviren: Kenan Koçak / VBKY), Ebubekir Ceylan’ın Tanzimat dönemi Osmanlı Irak’ı odağında, İngiliz ve Osmanlı arşiv belgelerinden faydalanılarak kaleme aldığı bir inceleme.

Kitapta Osmanlı Devleti’nin taşra vilayetlerden idari yapısı, coğrafyası, demografisi ve toplumsal kompozisyonu bakımından farklı olan Bağdat vilayetinde, Osmanlı modernleşmesinin kamu hizmetlerine yansımaları ve Tanzimat reformlarının uygulanışı ele alınıyor.

Bağdat, sadece İslam medeniyetinin kadim bir merkezi olmasıyla değil aynı zamanda sınırda bir serhat şehri olması bakımından da Osmanlı imparatorluk zihninde önemli bir yere sahip olmuştur. Nitekim zengin bir tarihi ve kültürel birikime sahip olan Irak’a Osmanlı döneminde de yatırımlar yapılmaya devam etmiştir.

Osmanlı Devleti, gerek nehirlerde gemi seyrüseferi, demiryolu projeleri ve telgraf ağı gibi iletişim ve ulaşım olanakları sağlayarak gerekse de modern okullar ve matbaalar açarak buradaki sosyo-kültürel yaşamın gelişimine önemli katkılar sağlamış ve bu yatırımlar modern Irak’ın kuruluşunda bir temel teşkil etmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi hocalarından Ebubekir Ceylan’ın Modern Irak’ın Osmanlı Kökenleri adlı incelemesi, Bağdat’taki merkezileştirici ve modernleştirici reformları mercek altına alarak Bağdat’ın ve daha genel olarak Irak’ın modernleşen Osmanlı merkezine ne ölçüde bağlı olduğuna ışık tutuyor.

Modern Irak’ın Osmanlı Kökenleri / Ebubekir Ceylan / Çeviren: Kenan Koçak / VBKY / 368 s.