Ece Ağırtmış'tan rengârenk bir sergi

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 05:51

Sanatçı Ece Ağırtmış’ın “Kare” ismini verdiği ilk kişisel sergisi Pilot Galeri’de açıldı. Sergi, 25 Şubat tarihine kadar görülebilecek.

Genç sanatçının eserlerini ilk kez geçen yıl Pilot Galeri’nin Artweeks’teki mekânında görmüştüm. Renkli işleri ilk bakışta insanın içini ferahlatıyor, enerji veriyordu. Artweeks’teki o işleri ilgi görmüş, sosyal medyada da çokça paylaşılmıştı.

Bu ilk sergisi ise biraz daha “kişisel”. Heykel ve yerleştirmeleri, karenin dört köşeli formundan ilham alıyor. Sanatçının “kare”leri aslında görünen ve görünmeyen sınırları açığa çıkarıyor. İşler bir yandan kısıtlamaları aşma ve daha özgür yaşama potansiyeline işaret ederken diğer yandan aynı sınırlarla insanın nasıl kısıtlanabileceğini de gözler önüne seriyor. Ortaya çıkan durumlar aynı anda hem umut verici hem de umutsuz olabileceğinden, içinde bulunulan “özgürlük” hissinin ikili doğasını vurguluyor.

OYUNCAKLARI OLSA...

Bazı işlerinde kendi depresyonundan yola çıkmış, hayatının o döneminde çevresindeki eşyaları da eserlerine eklemiş. O eserdeki ruh halini ise gülen veya üzülen suratlarla ifade etmiş. Öte yandan yaptığı heykelciklerden oyuncak arabalara, Ağırtmış’ın eserleri ürün olarak da ilgi görebilir

diye aklımızdan geçmedi

değil...