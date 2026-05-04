Edebiyatın Kalbi Arı Kültür Sanat Merkezi’nde Atacak

Arı Kültür Sanat Merkezi, 7-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek AKSM Edebiyat Günleri ile edebiyatın farklı disiplinlerle kurduğu bağı gündeme taşıyacak. Bu yılki programda ulusal ve uluslararası yazar konuklar; edebiyatın yalnızca roman, öykü ve şiirden ibaret olmadığını, diğer sanatlarla, gazetecilikle, tarihle ve toplumsal hafızayla kurduğu çok yönlü ilişkiyi farklı başlıklar altında ele alacak.

Söyleşi, panel, atölye, imza etkinliği ve dinletilerden oluşan programda; edebiyatın görsel sanatlarla ilişkisi, gazeteciliğe yakınlığı, tarihsel arka planı, kültürel aydınlanma düşüncesi ve propaganda aracı olarak kullanımı gibi başlıklar tartışmaya açılacak.

Etkinlikler kapsamında Mavisel Yener, Mina Tansel, Ülkü Tansel, Adnan Gerger, Abdullah Ataşçı, Koray Avcı Çakman, Işık Kansu, Tolga Aydoğan, Güven Baykan, A. Celal Binzet, Ömür Kurt, Gülay Ertürk, Gürbüz Ertürk, Ethem Baran, Gülşen Çulhaoğlu Pirencek, Naim Atabağsoy, Andres Mourenza, Doğan Tılıç, Begüm Piryol, Eren Aysan, Korkut Erkan, Nurhan Erkan, Murat Selam, Yalın Alpay, İhsan Metinnam, Dmitri Orehov ve Aleksandr Sotniçenko gibi pek çok isim okurlarla buluşacak.

Programın dikkat çeken başlıkları arasında “Fırçanın Tanıklığında Memleket Belleği”, “Sınırların Ötesinde: Gazetecilik, Edebiyat ve İnsan Hikâyeleri”, “Cumhuriyetin Kültür Ufku: Aydınlanma ve Sanat”, “Osmanlı’dan Günümüze Türk Edebiyatında Kadın Olmak” ve “Edebiyat ve Propaganda” yer alıyor.

Yazmayı ve okumayı seven herkesi bir araya getirmeyi amaçlayan AKSM Edebiyat Günleri, 7-9 Mayıs tarihleri arasında Arı Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

AKSM EDEBİYAT GÜNLERİ PROGRAMI

7 Mayıs 2026

10.30 – Mavisel Yener, Söyleşi / AKSM Amfi

12.00 – Mina Tansel, İmza Etkinliği

12.00 – Ülkü Tansel, İmza Etkinliği

13.00 – Adnan Gerger, İmza Etkinliği

16.30 – Nevreste Çelikbilek, Derinlikli Okuma Atölyesi / Yıldız Kenter Atölyesi

8 Mayıs 2026

10.30 – Abdullah Ataşçı, “Gerçeğin Romanı, Romanın Gerçeği” / AKSM Konferans Salonu

11.15 – Koray Avcı Çakman, Söyleşi / AKSM Amfi

13.00 – Işık Kansu, İmza Etkinliği

13.00 – Tolga Aydoğan, İmza Etkinliği

13.00 – Güven Baykan, A. Celal Binzet, “Fırçanın Tanıklığında Memleket Belleği” / AKSM Amfi

14.00 – Ömür Kurt, Söyleşi / AKSM Amfi

15.00 – Gülay Ertürk, Gürbüz Ertürk, “Evimizin Dostları” / AKSM Amfi

15.00 – İrem Üreten, İmza Etkinliği

16.00 – Elif Derviş, İmza Etkinliği

16.30 – Ethem Baran, “Roman ve Öykülerimde Ankara” / Sıtkı Alp Eğitim Galerisi

17.30 – Gülşen Çulhaoğlu Pirencek, Naim Atabağsoy, “Osmanlı’dan Günümüze Türk Edebiyatında Kadın Olmak: Yazar - Okur - Karakter” / AKSM Amfi

9 Mayıs 2026

11.00 – Andres Mourenza, Doğan Tılıç, “Sınırların Ötesinde: Gazetecilik, Edebiyat ve İnsan Hikâyeleri” / AKSM Amfi

12.00 – Begüm Piryol, “Federico Garcia Lorca: İç Savaşın Gölgesinde Bir Şair ve Oyun Yazarı” / Yıldız Kenter Atölyesi

12.00 – Eren Aysan, “Cumhuriyetin Kültür Ufku: Aydınlanma ve Sanat” / AKSM Amfi

13.00 – Korkut Erkan, Nurhan Erkan, Murat Selam, “Zafer Anıtı” / AKSM Amfi

13.00 – Erdal Atıcı, İmza Etkinliği

13.00 – Tanay Kıyıcı, Erkan Tonyalı Keman-Çello Duo, Dinleti / AKSM Fuaye

14.30 – Şefik Kahramankaptan, İmza Etkinliği

14.30 – Yalın Alpay, “Bireyin Kişisel İfşası: Eylemsiz Romanların İtiraf Gücü” / AKSM Amfi

15.30 – İhsan Metinnam, “Dünyaya Dayanmanın Bir Biçimi Olarak Şiir” / Sıtkı Alp Eğitim Galerisi

16.30 – Dmitri Orehov, Aleksandr Sotniçenko, “Edebiyat ve Propaganda” / AKSM Amfi