Edebiyatın yitirdiklerine saygı: ‘Haziranda Ölmek Zor’

Toplumcu şiirimizin en önemli isimlerinden birisi olan Hasan Hüseyin Korkmazgil’in, hem 2 Haziran’da yitirdiğimiz Orhan Kemal için hem de 3 Haziran’da yitirdiğimiz Nâzım Hikmet için yazdığı şiir: Haziranda Ölmek Zor. Yalnızca Orhan Kemal ve Nâzım Hikmet değil, “edebiyatımızın haziran yitikleri” yürek burkar.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle, önceki gün her ay düzenlenen “Edebiyat Matineleri” kapsamında, Türk edebiyatının önemli isimlerinin aramızdan ayrılışlarının yıldönümleri dolayısıyla, “Haziran Yitikleri” temasıyla “Haziranda Ölmek Zor” etkinliği düzenledi.

YORUM'A SELAM

Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılan etkinliğin yürütücülüğünü, TYS ikinci başkanı ve şair Mustafa Köz yaptı. Açılış konuşmasını da yapan Köz, “Her 3 Haziran geldiğinde Nâzım Hikmet, Ahmed Arif ve Orhan Kemal konuşulur çoğunlukla. Oysa hani ‘Haziranda ölmek zor’ diyor Hasan Hüseyin. Başlığa da onu çıkarttık. Açılış öncesi Hüsnü Arkan’ın bestelediği, Grup Yorum’un seslendirdiği ezgiyi dinledik. Hem Hasan Hüseyin’e hem de Grup Yorum’a selam olsun, direniyorlar çoktandır” dedi. TYS’nin matinelerinin gelecek yıl da süreceğini belirten Köz, Orhan Kemal’in Cibali’deki evinin “Orhan Kemal Evi” olması için başlattıkları farkındalığa da yurttaşlardan destek istedi.

YİTENLERİN ŞİİRLERİ

Etkinlikte Orhan Kemal’i, oğlu Işık Öğütçü anlattı. Ahmet Haşim’in şiirsel dünyasını Metin Cengiz aktardı. Sezai Sarıoğlu Nâzım Hikmet’ten, Halil İbrahim Özcan Hasan İzzettin Dinamo’dan, Osman Hakan A. Ahmet Muhip Dıranas’tan, Mustafa Köz Cahit Külebi’den, Leyla Şahin Ahmed Arif’ten, Metin Celal Mehmet Başaran’dan, Tahir Şilkan Tahsin Saraç’tan, Gürel Sürücü Erdoğan Alkan’dan, Nuray Gök Aksamaz Kemal Özer’den, Cihan Oğuz Cahit Zarifoğlu’ndan, Volkan Hacıoğlu, Hulki Aktunç’tan, Şenal Gökçe Süha Tuğtepe’den ve Kadir Aydemin Doğan Ergül’den şiirler okudu.