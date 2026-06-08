Edirne’de çağdaş sanat disiplinleri bir araya geldi

Türkiye’nin sınır kenti kimliğiyle yüzyıllardır kültürler arasında bir geçiş noktası olan Edirne, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi’nin destekleriyle; Resim Heykel Müzeleri Derneği ile Yaratıcı Çocuklar Derneği öncülüğünde Didem Çapa genel koordinatörlüğünde düzenlenen bienale yaklaşık üç yıllık yoğun bir hazırlık sürecinin sonunda ulaştı. Tek bir küratöryel bakış yerine çoğulcu bir yapı benimseyerek Bienalin küratör kadrosunda Atilla Güllü, Coşar Kulaksız, Fırat Arapoğlu, Görkem Kızılkayak, Gu Zhenqing, İsmail Erim Gülaçtı, Ozan Bilgiseren ve Songül Güneş Gültekin yer alıyor.

Bienal kapsamında Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Devecihan, Eski Elektrik Fabrikası, Eski Vali Konağı, İkinci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Karaağaç Gar Binası Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Meriç Köprübası İstasyon Binası, Tarihi Gümrük Karakolu, Peykler Medresesi ile Meriç ve Tunca üzerindeki tarihî köprüler çağdaş sanatın sergileme alanlarına dönüştürüldü. Fotoğraf, heykel, yeni medya, performans, yapay zekâ, dijital sanat ve tekstil gibi farklı disiplinlerin yer aldığı bienalde hafıza, göç, sınır, ekoloji, teknoloji ve toplumsal dönüşüm gibi güncel meseleler ele alınıyor.

Bienalin dikkat çeken duraklarından biri olan Karaağaç Gar Binası’ndaki eski lokomotif ise özel bir sergi alanına dönüştürüldü. Viyana’dan gelen 20 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen projede “hasret”, “yolculuk”, “sevgi” ve “hüzün” kavramları farklı sanat pratikleriyle yorumlandı. Kimi sanatçı valizler üzerinden göç fikrini işlerken, kimi insan figürleriyle yolculuğun psikolojik katmanlarına odaklandı.

ALKAN AVCIOĞLU’NUN YENİ SERİSİ “BLACK ATLAS”

Yapay zekâ sanatının dünyadaki önde gelen isimlerinden yönetmen ve sanatçı Alkan Avcıoğlu, şehri ve sıkışmışlığı merkeze alan 100 çalışmalık yeni solo serisi “Black Atlas”ı Edirne Bienali’nde ilk kez sunuyor. Eski Elektrik Fabrikası’nda 28 Haziran’a kadar ücretsiz görülebilecek bu koleksiyona, sanatçının mekandan da esinlenerek oluşturduğu özgün bir müzik eşlik ediyor. Bienal’de ayrıca, Avcıoğlu’nun usta fotoğrafçı Edward Burtynsky ile ortak projesi “Hypertopographics”den 10 eser Türkiye’de ilk kez sanatseverlerle buluşuyor.

Şehri, karanlığı ve sıkışmışlığı merkeze alan “Black Atlas”, sanatçının farklı perspektifleri ve ölçekleri bir araya getiren yenilikçi tarzını uç noktalara itiyor. “Amacım, imgelerin algılanma biçimini değiştirmek: onları baktığımız bir şey olmaktan çıkarıp içine girdiğimiz, dolaşıp yönümüzü kaybettiğimiz ve zamanla deneyimlediğimiz bir alana dönüştürmek” diyen Avcıoğlu, uluslararası sergilerde büyük ölçekli baskılarıyla tanınıyor. Sergi kapsamında ayrıca, Alkan Avcıoğlu’nun Edward Burtynsky ile gerçekleştirdiği ve geçtiğimiz yıl New York’ta sergilenen ortak projesi “Hypertopographics” de Türkiye’de ilk kez sanatseverlerle buluşuyor.