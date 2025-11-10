Cumhuriyet Gazetesi Logo
Edirne Devlet Tiyatrosu'nda 'Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi' adlı oyun sahnelenecek

10.11.2025 14:10:00
AA
"Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyun 18-19 ve 20 Kasım tarihlerinde Edirne Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Edirne Devlet Tiyatrosu'nda, "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyun sanatseverlerle buluşacak.

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda, İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenecek oyun, Osmanlı Devleti'nin son demlerinde, Girit'teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul'a uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Cengiz Toraman'ın kaleme alıp yönettiği tek perdeden oluşan oyun, 1 saat 15 dakika sürüyor.

"Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" oyunu, 18-19 ve 20 Kasım tarihlerinde saat 20.00'de sahnelenecek.

Biletler, tiyatro gişesinden veya elektronik ortamdan temin edilebilecek.

