Edirne’de Ataol Behramoğlu’nun şiirine özel yazıt

09 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Törene CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ataol Behramoğlu ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Behramoğlu, duygusal anlar yaşadı.

Behramoğlu, konuşmasının başında gözyaşlarını tutmakta zorlandığını belirterek “Birkaç yıl önce Romanya Mihai Eminescu Akademisi, beni Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterdi. Bize kolay kolay Nobel Ödülü’nü vermezler. Bana kalsa Nâzım Hikmet almalıydı ardından, anasının ak sütü gibi helal, elbette Aziz Nesin almalıydı. Yaşar Kemal, Orhan Kemal almalıydı, bana gelene kadar. Bize vermezler o ödülü ama bundan daha büyük bir ödül olmaz. Şu olağanüstü kitabeyi sevgili babama, İkinci Dünya Savaşı’nda Çatalca’nın, Trakya’nın o soğuğunda Ataol’u dünyaya getiren anneme, sevgiyle adıyorum” dedi.

‘HERKES HATIRLAYACAK’

Gürkan da insanlığı geleceğe sanat ve kültürün taşıyacağını belirtip “Bundan 50 yıl, 100 yıl sonra dönemin belediye başkanını, milletvekilini, valisini, bakanlarını kimse hatırlamayacak ama Ataol Behramoğlu’nu şiirleriyle yapıtlarıyla eserleriyle ve bugün buraya koyduğumuz bu anıtla herkes hatırlayacak. İyi ki varsın, hep var ol Ataol Behramoğlu” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ataol Behramoğlu, Gürkan ve katılımcılar, kırmızı kurdele keserek “Edirne Köprüsü” şiiri kitabesinin açılışını yaptı.

Behramoğlu, kitabeyi inceleyerek belediye bandosunun çaldığı “Edirne Köprüsü Taştan” adlı türküye eşlik etti. Öte yandan Ataol Behramoğlu’nun adı, Edirne Belediye Meclisi’nin kararıyla tarihi Mecidiye Köprüsü ile Ekmekçizade Ahmet Paşa Köprüsü arasındaki caddeye verildi.