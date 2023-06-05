Efes Antik Tiyatro’da TEKFEN Filarmoni rüzgarı esti

Yayınlanma: 05.06.2023 - 11:35

Güncelleme: 05.06.2023 - 11:35

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğu, TEKFEN Vakfı, İzmir İtalya Konsolosluğu, İnstitut français Türkiye- İzmir, İzmir Goethe Enstitüsü, Polonya İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğu ile Portekiz Büyükelçiliği ve İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliği ile düzenlenen 36. Uluslararası İzmir Festivali coşkuyla devam ediyor.

Festival kapsamında TEKFEN Filarmoni, Efes Antik Tiyatro’da unutulmayacak bir konser verdi. Daimi şefleri Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestra yorumlarıyla ayakta alkışlandı. Konsere Hasan Uçarsu’nun “Portreler” adlı orkestra süiti ile başlayan TEKFEN Filarmoni, uyumu ve yorumuyla, konseri izleyen Hasan Uçarsu’dan da tam not aldı.

TCHUMBURİDZE EŞLİK ETTİ

Çağdaş besteleri seslendirmeyi ve genç solistlerle çalışmayı ilke edinen ve bu özelliğiyle ayrıcalıklı bir yere sahip olan TEKFEN Filarmoni konserine, genç keman solisti Veriko Tchumburidze’ye eşlik ederek devam etti. Tchumburidze’nin ve orkestranın çok başarılı Çaykovski’nin Re Majör Keman Konçertosu yorumundan sonra genç solist tekrar tekrar sahneye davet edildi.

Konser, Zoltan Kodaly’nin “Galanta Dansları” ile bitti. Efes Antik Tiyatroyu dolduran seyircilerin ısrarlı alkışları üzerine Shokhakimov eserin son bölümünü dileyicilerin alkışları eşliğinde tekrarladı.

HATAY AKADEMİ SENFONİ ORKESTRASI SAHNE ALACAK

36. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında 7 Haziran 2023 Çarşamba akşamı Tarihi İzmir Agorası’nda Hatay Akademi Senfoni Orkestrası sahne alacak.