Efes Opera ve Bale Festivali, 'Kuğu Gölü' balesiyle perdelerini açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde bu yıl sekizincisi düzenlenen Efes Opera ve Bale Festivali, klasik balenin en sevilen eserlerinden "Kuğu Gölü" balesiyle perdesini açtı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce festivalin açılışında sahnelenen "Kuğu Gölü" balesi, Rus besteci Çaykovski'nin ölümsüz müziği eşliğinde, konuk sanatçılar Iana Salenko ve dünyaca ünlü bale yıldızı Daniil Simkin başrolde sahne aldı.

Eserin koreografisi Marius Petipa ve Lev Ivanov'dan sonra Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a aitken, orkestrayı Tolga Taviş yönetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesindeki Efes Opera ve Bale Festivali, 13 Temmuz'a kadar birçok yabancı konuk sanatçının sahne alacağı birbirinden güzel eserlerle devam edecek.