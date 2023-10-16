Efkan Beyaz’dan 'Çocukluğumdan Düşler' Sergisi

Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:10

Güncelleme: 16.10.2023 - 11:10

Ankara'nın önde gelen sanatçılarından biri olan Efkan Beyaz, "Çocukluğumdan Düşler" adlı sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Valor Art House Galeri'de sergilenen eserler, sanatçının çocukluk anılarından ve yaşamının çeşitli dönemlerinden ilham alarak oluşturduğu illüstratif resimlerden oluşuyor. Efkan Beyaz'ın resimlerinde, çocukluğuna ışık tutan anılar, Burhan Uygur ve El Greco gibi etkileyen ressamların izleri, maniyerizm dönem etkisi ve TRT'deki dekor resimleri ile animasyon kokan karikatürlerle yoğrulmuş bir anlatı göze çarpıyor. Sanatçının çalışmalarında deformelerle şekillendirilmiş detaylar, yaşanmışlıkları ve unutulmuşları hatırlatmaya yönelik bir anlam taşıyor. Efkan Beyaz'ın sanat kariyeri, lise yıllarında Eşref ÜREN ve Osman Zeki ORAL'dan aldığı resim dersleriyle başladı. Gazi Üniversitesi Resim Bölümü'nü bitirdikten sonra uluslararası alanda Fuar ve Dekorasyon şirketinde grafiker olarak çalıştı. TRT'de ressam illüstratör olarak göreve başlamasıyla animasyon, hikaye resimleri ve karikatürlerle dolu bir dönem başladı. PTT Pul Müdürlüğü'nde pul hazırlıkları, Eurovision Şarkı Yarışması'nda 36 ülke sanatçısının karikatürlerini çizme deneyimi ve Lunapark ressamlığı gibi çeşitli alanlarda eserler veren sanatçı, Ankara PTT Pul Müzesi'nde izlenebilecek eserlere de imza atmıştır. Efkan Beyaz'ın sanatındaki öne çıkan özelliklerden biri, her zaman desenin ön planda olmasıdır. Desenin ardından resmin gelişimi, sanatçının özgün tarzını ve değer yargılarını izleyicilere aktarma çabasını yansıtır. Sanatçının illüstratif çalışmalarında, zaman zaman köylüleri, sosyeteyi, bisiklet ve motosiklet üzerindeki insanları, müzisyenleri görmekteyiz.

'Toplumsal duyarlılığın yansıması'



Her resminde dostluk, aşk gibi temaları hissettiren Beyaz, yurt içinde ve yurt dışında birçok koleksiyonda eserleri bulunan BRHD Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesidir. Efkan Beyaz'ın eserleri, toplumsal duyarlılığın bir yansımasıdır. Sanatçının dünya genelinde, özellikle Uzak Doğu ülkelerinden aldığı davetler, Hong Kong Üniversitesi'nde boyadığı duvar ve diğer eserleriyle tanınır hale gelmesine neden olmuştur. Sanatçının illüstratif çalışmalarının konularında köylüler, sosyete, bisiklet ve motosiklet üzerindeki insanlar, müzisyenler gibi çeşitli figürler bulunmaktadır. Her bir resminde insanlar arasındaki dostluğu ve aşkı hissetmek mümkündür. "Çocukluğumdan Düşler" adlı sergi, Valör Art House’da 29 Ekim tarihine kadar izlenebilecek. Efkan Beyaz'ın eserleri, zengin renk paleti ve özgün tarzıyla dikkat çekmekte, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.