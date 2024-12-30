Eflatun Nuri'de kazananlar belli oldu

Yayınlanma: 30.12.2024 - 12:33

Güncelleme: 30.12.2024 - 12:33

Ülkemizi derinden etkileyen toplumsal bir yara olan şiddete karşı dikkat çekmek, farkındalık yaratma amacıyla çizilen karikatürlerin yer aldığı yarışmaya 121 karikatürist 282 eserle katıldı.

8. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Sonuçları:

Birincilik Ödülü: Musa Gümüş

İkincilik Ödülü: Kürşat Zaman

Üçüncülük Ödülü: Yüksel Can

Başarı Ödülü: Aşkın Ayrancıoğlu

Konak Belediyesi Özel Ödülü: Halit Kurtulmuş

Jüri Özel Ödülü: Serdar Sönmez

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü: Şevket Yalaz

Mustafa Bora Portre Özel Ödülü: Serhat Kurt, Oktay Bingöl, Eray Özbek

Karikatür Sanatına Katkı Ödülü: Raşit Yakalı

Birincilik Ödülü: Musa Gümüş

ÖDÜL TÖRENİ 13 OCAK’TA GERÇEKLEŞECEK

Usta karikatürist Eflatun Nuri’nin anısına düzenlenen yarışmanın ödül töreni 13 Ocak 2024 tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak. Dereceye giren sanatçılara plaketlerinin yanı sıra para ödülleri de dağıtılacak.

“YARIŞMAYA KATILAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yarışmada dereceye giren tüm sanatçıları tebrik eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte düzenlediğimiz 8. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nda şiddetle mücadelede sanatın gücünden yararlanarak toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefledik. Karikatürler, güçlü birer ifade aracı ve bu yarışma, hem sanatçılarımızın hem de toplumun şiddet karşısında daha duyarlı hale gelmesini sağlamak adına önemli bir adım oldu. Dereceye giren tüm karikatüristleri kutluyor, yarışmaya katılan herkese şiddetle mücadeleye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şiddetsiz bir toplum için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“ŞİDDETE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Yarışmada ödül alan tüm karikatüristleri tebrik ettiğini dile getiren İGC Başkanı Dilek Gappi, “Konak Belediyesi ile gelenekselleşen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nı düzenlemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Sanatın en güçlü ifade biçimlerinden olan karikatür ile bir kez daha “Susmayacağız/Şiddet Hayır” dedik. Bizler şiddete karşı haberlerle, röportajlarla ve çizgilerle mücadele etmeyi sürdürecek, farkındalık sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Ödül alan tüm karikatüristleri kutluyorum, şiddete karşı mücadelede bizlerle birlikte oldukları için de teşekkür ediyorum” dedi.