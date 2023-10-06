Efsane geri döndü...

Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.10.2023 - 04:13

Türk sinemasının “sultanı” Türkan Şoray’la birlikte sinema dünyasından çok sayıda sanatçının katıldığı açılışta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da yer aldı.

İmamoğlu, “Hayatı kolaylaştırmak ve insanların yaşamını kaliteli hale getirmek için çok çalışacağız. Göreceksiniz, hep birlikte başaracağız ve hep birlikte kazanacağız. Çünkü ben, Yeşilçam’ın hayatımıza soktuğu o altın kurala yürekten inanıyorum: ‘İyiler hep kazanır” dedi.

Türkan Şoray Beyoğlu Sineması’nın yeniden yapımından dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Sanatçı Süleyman Saim Tekcan ise açılış filmi olarak seçilen, hayatta olmayan Metin Erksan’ın “Sevmek Zamanı”nın beyazperdede ilk defa izleyici ile buluşması üzerine bir söyleşi yaptı. Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay da Türk sinema tarihinin kısa bir özetini katılımcılarla paylaştı.