İBB sahip çıktı: Beyoğlu Sineması geri dönüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Beyoğlu Sineması'nın 2023 yılında sinemaseverlerle buluşacağını söyledi.
İstanbul’un en eski sinema salonlarından, İstiklal Caddesi’nin simgesi 33 yıllık Beyoğlu Sineması Ağustos ayında ‘mali sıkıntılar’ nedeniyle kapatılmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beyoğlu Sineması’nın işletmesini aldıklarını ve sinemanın faaliyetlerine İBB Beyoğlu Sineması olarak devam edeceğini açıkladı:
- Bugün itibarıyla İBB, Beyoğlu Sineması’nın kapanmasını engellemiş oldu. Burada yeni işletmeci olarak kültür ve sanatın destekçisi olacak bir modelle gösterimlere, buluşmalara, kültürel faaliyetlere devam edeceğiz.
Çok özel bir haber vermekten mutluluk duyuyoruz. İstiklal Caddesi Beyoğlu Sineması’nı kaybetmedi.— Mahir Polat (@mhrpolat) November 26, 2022
Beyoğlu Sineması İstanbul’a kültür için hizmet vermeye devam edecek.
İBB Beyoğlu Sineması bağımsız sinemanın adresi olmaya devam edecek. https://t.co/52QjgjAL13 pic.twitter.com/GeVjrqC4Ry
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