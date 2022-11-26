İBB sahip çıktı: Beyoğlu Sineması geri dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Beyoğlu Sineması'nın 2023 yılında sinemaseverlerle buluşacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2022 Cumartesi, 17:24
İBB sahip çıktı: Beyoğlu Sineması geri dönüyor
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İstanbul’un en eski sinema salonlarından, İstiklal Caddesi’nin simgesi 33 yıllık Beyoğlu Sineması Ağustos ayında ‘mali sıkıntılar’ nedeniyle kapatılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beyoğlu Sineması’nın işletmesini aldıklarını ve sinemanın faaliyetlerine İBB Beyoğlu Sineması olarak devam edeceğini açıkladı:

  • Bugün itibarıyla İBB, Beyoğlu Sineması’nın kapanmasını engellemiş oldu. Burada yeni işletmeci olarak kültür ve sanatın destekçisi olacak bir modelle gösterimlere, buluşmalara, kültürel faaliyetlere devam edeceğiz.

İStiklal caddesi Beyoğlu Sineması Mahir Polat

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