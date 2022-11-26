İBB sahip çıktı: Beyoğlu Sineması geri dönüyor

İstanbul’un en eski sinema salonlarından, İstiklal Caddesi’nin simgesi 33 yıllık Beyoğlu Sineması Ağustos ayında ‘mali sıkıntılar’ nedeniyle kapatılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beyoğlu Sineması’nın işletmesini aldıklarını ve sinemanın faaliyetlerine İBB Beyoğlu Sineması olarak devam edeceğini açıkladı:

Çok özel bir haber vermekten mutluluk duyuyoruz. İstiklal Caddesi Beyoğlu Sineması’nı kaybetmedi.



Beyoğlu Sineması İstanbul’a kültür için hizmet vermeye devam edecek.



İBB Beyoğlu Sineması bağımsız sinemanın adresi olmaya devam edecek. https://t.co/52QjgjAL13 pic.twitter.com/GeVjrqC4Ry