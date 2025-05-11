Eğitim-İş’ten ‘Cumhuriyet Neferleri Karma Resim’ sergisi

Yayınlanma: 11.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.05.2025 - 04:00

Cumhuriyetin fikri temellerini geleceğe taşıyan; aralarında Türkan Saylan, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Hasan Âli Yücel, Bahriye Üçok gibi aydınların olduğu 62 isimin portresi, Samsun’daki 30 görsel sanatlar öğretmenin emeğiyle sergiye dönüştü.

Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz, “101 yılını geride bıraktığımız Cumhuriyetimiz sanat ve sanatçılarla daha güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna, kökleşmesine ve bugünlere ulaşmasına emek vermiş 62 değerli insanın portresi, Samsun’un dört bir yanından 30 yürekli öğretmenin emeğiyle hayat buldu. Onlar; bir halkın bağımsızlık yolculuğunda yürüyen kahramanlar, çağdaşlaşmanın mimarları, Cumhuriyetin inançlı yol arkadaşlarıdır. ‘Cumhuriyet Neferleri’ yalnızca bilgi aktaran değil, nesilleri yetiştiren, Cumhuriyetin fikri temellerini geleceğe taşıyan öncülerdir. 62 eserle tarihimize bir saygı duruşunda bulunuyor, bu büyük mirasa duyduğumuz minneti ifade ediyoruz” dedi.