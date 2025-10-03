Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekim ayında HBO Max: Mickey 17, The Chair Company, Alto Knight ve daha fazlası...
Paylaş

Ekim ayında HBO Max: Mickey 17, The Chair Company, Alto Knight ve daha fazlası...

3.10.2025 23:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ekim ayında HBO Max: Mickey 17, The Chair Company, Alto Knight ve daha fazlası...

HBO Max, ekim ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Ekim ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte HBO Max ekim ayı içerikleri...

Ekim ayında HBO Max: Mickey 17, The Chair Company, Alto Knight ve daha fazlası...

BARBARIAN - 8 EKİM

İş görüşmesi amacıyla Detroit'e gelen genç kadın bir ev kiralar. Gece geç saatte eve geldiğinde ise evin başka biri tarafından daha kiralandığını, yabancı bir adamın evde kaldığını görür. Doğru bir karar olmadığını bilse de o gece orada kalmaya karar verir. Fakat korkması gereken şeyin beklenmedik bir misafirden çok daha fazlası olduğunu kısa sürede anlayacaktır.

 

Ekim ayında HBO Max: Mickey 17, The Chair Company, Alto Knight ve daha fazlası...

THE CHAIR COMPANY - 13 EKİM

The Chair Company, utanç verici bir iş kazasının ardından büyük ve ayrıntılı bir komployu araştırmaya başlayan William Ronald Trosper'ın hikayesini anlatıyor.

Ekim ayında HBO Max: Mickey 17, The Chair Company, Alto Knight ve daha fazlası...

MICKEY 17 - 16 EKİM

Mickey 17, öldükten sonra klonunun üretilmesine izin veren bir işçi olarak çalışan Mickey'nin hikayesini konu ediyor. Bir keşif klonisi, buzul bir gezegen olan Niflheim'daki tehlikeli bir göreve Mickey isimli bir klonu gönderir.

Ekim ayında HBO Max: Mickey 17, The Chair Company, Alto Knight ve daha fazlası...

WELCOME TO DERRY: IT - 27 EKİM

Stephen King'in IT evreninde geçen "IT: Welcome to Derry", King'in "IT" romanına dayanıyor ve Andy Muschietti'nin IT (2017) ve IT Chapter Two (2019) adlı uzun metrajlı filmlerde oluşturduğu vizyonu genişletiyor.

Ekim ayında HBO Max: Mickey 17, The Chair Company, Alto Knight ve daha fazlası...

ALTO KNIGHTS - 28 EKİM

New York'taki ünlü suç liderleri Frank Costello ve Vito Genovese (Robert De Niro), şehirdeki güç için savaşıyorlar. Eskiden dost olan bu ikili, kıskançlık ve ihanetlerle dolu bir yolda karşı karşıya geliyor. Bu çatışma, mafya ve Amerika için tarihi bir dönüşüm yaratacak.

İlgili Konular: #Film #dizi #HBO Max