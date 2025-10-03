Ekim ayında HBO Max: Mickey 17, The Chair Company, Alto Knight ve daha fazlası...

BARBARIAN - 8 EKİM İş görüşmesi amacıyla Detroit'e gelen genç kadın bir ev kiralar. Gece geç saatte eve geldiğinde ise evin başka biri tarafından daha kiralandığını, yabancı bir adamın evde kaldığını görür. Doğru bir karar olmadığını bilse de o gece orada kalmaya karar verir. Fakat korkması gereken şeyin beklenmedik bir misafirden çok daha fazlası olduğunu kısa sürede anlayacaktır.

THE CHAIR COMPANY - 13 EKİM The Chair Company, utanç verici bir iş kazasının ardından büyük ve ayrıntılı bir komployu araştırmaya başlayan William Ronald Trosper'ın hikayesini anlatıyor.

MICKEY 17 - 16 EKİM Mickey 17, öldükten sonra klonunun üretilmesine izin veren bir işçi olarak çalışan Mickey'nin hikayesini konu ediyor. Bir keşif klonisi, buzul bir gezegen olan Niflheim'daki tehlikeli bir göreve Mickey isimli bir klonu gönderir.

WELCOME TO DERRY: IT - 27 EKİM Stephen King'in IT evreninde geçen "IT: Welcome to Derry", King'in "IT" romanına dayanıyor ve Andy Muschietti'nin IT (2017) ve IT Chapter Two (2019) adlı uzun metrajlı filmlerde oluşturduğu vizyonu genişletiyor.