Elazığ'ın 394 yıllık 'Doğu Çınarı' özenle korunuyor

14 Nisan 2022 Perşembe, 12:43

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün girişimleriyle Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından kent genelinde çınar, meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan 29 anıt tescillenerek koruma altında bulunuyor.

Asırlık ömürlerinden dolayı bulunduğu bölgenin yaşayan tarihi olarak bilinen anıt ağaçlar, toplumda geçmişe bağlılığı artırarak doğa sevgisi ve çevre bilincinin oluşmasını sağlıyor.

Bu anıt ağaçlardan merkez Sugözü Mahallesi'nde bulunan 394 yıllık "Doğu Çınarı", doğal güzelliği, gökyüzüne uzanan görüntüsüyle doğaseverlerden ilgi görüyor.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Güldal Aygen, anıt ağaçların 2011'den sonra kurumlarının sorumluluk alanına girdiğini vurguladı.

Kurum olarak müracaatları alınan ya da yeni tespit edilen anıt ağaçları değerlendirip, bunların tescillenmesi için hazırladıkları dosyayı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na sunduklarını kaydeden Aygen, 2011'de 14 olan anıt ağaç sayısının şube müdürlüğünün yoğun çalışmalarıyla 29'a çıktığını belirtti.

Aygen, "İlimizdeki anıt ağaçları tescil ederken öncelikle çevresindeki diğer ağaçlara göre boyut, tarih, kültürel mistik ve folklorik olarak diğer ağaçlardan öne çıkan özellikleriyle tescil ediyoruz" dedi.

TURİZM ANLAMINDA YENİ BİR DEĞER KATTI

Kentte yer alan anıt ağaçlarının her birinin kendine has heybetli görünümü, yaşı, boyutları ya da hakkında anlatılan hikayelerle dikkati çektiğini aktaran Aygen, Doğu Çınarı'nın gökyüzüne uzanan ihtişamlı görünümü ve doğal güzelliğiyle hem kültürel hem de turizm anlamında bulunduğu bölgeye yeni bir soluk kattığını vurguladı.

Aygen, ağacın gövde çapının 229 santimetre, tepe çapının da 18.35 metre olduğunu bildirerek, "Çınarımızın genel durumu çok iyi, dallanması, gövde ve tepe çapıyla göze hitap etmektedir. Yıllara meydan okuyan çınarımız görünümü ve fiziksel özellikleriyle insanların ilgisini çekiyor. Bu anıt ağacımızı gelecek nesillerin de görmesi için özel bakımla koruma altına aldık" ifadelerini kullandı





"MEVSİMSEL OLARAK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Toplumun ortak mirası olan anıt ağaçları korumak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce iki yıl önce genel bir çalışma başlatıldığına değinen Aygen, şu cümleleri kaydetti:

"2020'de Elazığ ve çevresindeki bütün anıt ağaçlar Bakanlığımızın bir firmaya ihale etmesiyle bakım, koruma ve rehabilitasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Doğu Çınarımız da bu ağaçlardan biri. Bu anıt ağacımızda macunlama, budama, budanan kısımlar ve iç kovukta katranlama, gövdedeki kovukların dolgu malzemesiyle kapatılması ve dallarının demirle desteklenmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ağaçların künyesi yaptırıldı. Yeni nesillere aktarılması için elimizden geleni yapmaktayız. Bunların yıl içerisinde mevsimsel olarak kontrollerini de gerçekleştiriyoruz."

Aygen, anıt ağaçların bakım ve budama işlerinde Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü'nden de destek aldıklarına işaret ederek, gölgesinde dinlenilen, insanlar için buluşma noktası ya da şairlere ve bestekarlara ilham kaynağı olan anıt ağaçların korunması için yöre halkının da duyarlılık göstermesi gerektiğini belirtti.



