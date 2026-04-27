Eleştirmenler yerdi, seyirci beğendi: Michael Jackson filmi gişede rekor kırdı!

Müzik tarihinin en ikonik ve tartışmalı figürlerinden Michael Jackson’ın hayatı, dev bütçeli bir biyografi filmiyle beyaz perdeye taşındı. Jackson’ın yeğeni Jaafar Jackson’ın başrolünde yer aldığı "Michael", yapım sürecindeki aksaklıklara ve sert eleştirilere rağmen sinema salonlarını hıncahınç doldurdu. Film, Kuzey Amerika’da 97 milyon dolar, dünya genelinde ise 217 milyon dolarlık açılış hasılatıyla tüm zamanların en büyük biyografik film açılış rekorunu kırmayı başardı.

DEV BÜTÇELİ YAPIMLAR GERİDE KALDI

Lionsgate yapımı olan film, uluslararası alanda elde ettiği 120,4 milyon dolarlık gelirle, biyografi türünün devlerini birer birer geçti. 2023 yılında 180,4 milyon dolarla açılış yapan Oppenheimer ve 2018 yapımı Bohemian Rhapsody'nin 124 milyon dolarlık dünya çapındaki açılış rekorları, Michael Jackson rüzgarıyla tarihe karıştı. Henüz Japonya gibi büyük pazarlarda gösterime girmemiş olmasına rağmen ulaşılan bu rakamlar, sinema endüstrisinde büyük şaşkınlık yarattı.

ELEŞTİRMENLER %38, İZLEYİCİLER %97 DEDİ

Film, eleştirmenler ve sinemaseverler arasında tam bir kutuplaşmaya neden oldu. Eleştirmenler, yapımı Jackson'ın hayatındaki tartışmalı ve rahatsız edici yönleri görmezden gelmekle suçlayarak Rotten Tomatoes platformunda filme sadece %38 puan verdi. Ancak izleyici kanadında durum tam tersi şekilde seyretti; izleyici puanı %97'ye ulaşırken sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı. Lionsgate Başkanı Adam Fogelson, bu muazzam ilginin sinyallerini en başından beri aldıklarını ifade etti.

AİLE İÇİNDE ÇATLAK SESLER: "FANTEZİ DÜNYASI"

Filmin başarısına rağmen Jackson ailesi içinde birlik sağlanabilmiş değil. Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, filmi gerçeklikten uzak bularak "fantezi diyarı" nitelendirmesi yaparken; kız kardeşi Janet Jackson'ın filmde yer almaması ve görünmemesi dikkat çekti.