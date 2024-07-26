Elizabeth Olsen'lı 'His Three Daughters' filmi Eylül'de Netflix'te
His Three Daughters filmi bu yıl izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Elizabeth Olsen'a Natasha Lyonne ve Carrie Coon'un eşlik ettiği film Eylül'de Netflix kütüphanesine eklenecek.
Azazel Jacobs'un dram türündeki filmi "His Three Daughters" prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yaptı ve Maya Rudolph baş yapımcı olarak yer alıyor.
Elizabeth Olsen, Natasha Lyonne ve Carrie Coon Netflix dram filmi "His Three Daughters"ta buluştu.
Film, babalarının sağlığı kötüleştikten sonra bir araya gelen kız kardeşlerin aile dinamiklerinin gergin, büyüleyici ve dokunaklı bir portresini anlatıyor.
Senarist-yönetmen Azazel Jacobs imzalı film 6 Eylül'de belirli sinemalarda gösterime girecek ve 24 Eylül'de Netflix'te yayımlanmaya başlayacak.
Filmde ayrıca Jovan Adepo, Jasmine Bracey, Jose Febus, Rudy Galvan, Randy Ramos Jr., Jay O. Sanders gibi isimler yer alıyor.
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