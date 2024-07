Hafta sonu izlemek için 10 rahatlatıcı film... Haftanın yorgunluğunu atmak için huzur veren filmler!

THE THIN MAN (1934)

The Thin Man, dedektifler Nick ve Nora Charles'in göründüğü serinin ilk halkası. W. S. Van Dyke'ın yönettiği bu kara komedide, New Yorklu bir mucit, cinayetler zincirinin baş şüphelisi olarak suçlanır. Bu durum macerayı seven ve gözüpek bir kadın olan Nora Charles'ın fazlasıyla ilgisini çeker. İşin içinde bir entrika olduğunu düşünen Nora gerçeği ortaya çıkarmaya kararlıdır ve bu yüzden kocası Nick'i davayı kabul edip gerçek katili bulmaya ikna eder. İkili, hayatlarını ve Nick'in prestijini riske atacakları bir soruşturma sürecine girerler.