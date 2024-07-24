Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:59

Güncelleme: 24.07.2024 - 10:59

Yaz olimpiyatlarının başlamasına kısa bir süre kaldı. Paris, 2024'te tam 100 yıl sonra olimpiyatlara yeniden ev sahipliği yapacak. İşte olimpiyat temalı filmler...

1. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (2019) – IMDb: 8.2

Olimpiyat oyunlarını konu alan filmler arasında bulunan yapım, spor tarihine damga vurmayı başaran halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını ve başarılarını Bulgaristan’da spora başladığı zamandan itibaren anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Hayat Van Eck, Gürkan Uygun, İsmail Hacıoğlu, Yetkin Dikinciler ve Selen Öztürk yer alıyor.

2. Benim Adım Bolt – I Am Bolt (2016) – IMDb: 7.1

Olimpiyat filmleri arasında yer alan biyografik yapım, olimpiyatlarda sekiz kez altın madalya kazanan efsanevi kısa mesafe koşucusu Usain Bolt’un hayatını ve başarılarını konu alıyor.

3. Rüzgarın Oğlu – Race (2016) – IMDb: 7.1

Stephen Hopkins’in yönetmenliğini üstlendiği biyografik film, 1936 yılında Berlin Olimpiyat Oyunları’nda dört tane altın madalya kazanmayı başaran siyahi atlet Jesse Owens’ın hayatını konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Stephan James, Jason Sudeikis ve Jeremy Irons yer alıyor.

4. Ateş Arabaları – Chariots of Fire (1981) – IMDb: 7.1

Olimpiyat oyunları konu alan filmler arasında bulunan yapım, 1924 Yaz Olimpiyatları’na katılan kararlı İngiliz Yahudi atlet Harold Abraham ile çok dindar İskoç Hristiyan atlet Eric Liddell’ın gerçek hayat hikayesini anlatıyor.

5. Ben, Tonya – I, Tonya (2017) – IMDb: 7.5

Margot Robbie’nin başrolde oynadığı biyografik film, buz patencisi Tonya Harding’in hayatı ve başarılarıyla birlikte, 1994 yılında rakibi Nancy Kerrigan’a düzenlediği saldırıyı konu alıyor. Gerçek röportajların ve alıntıların bulunduğu filmin oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Caitlin Carver, Sebastian Stan ve Allison Janney yer alıyor.