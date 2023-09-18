Elvin H. Ganiyev’in büyük başarısı
Polonya’da düzenlenen dünyanın seçkin genç kemancılarının katıldığı 2. Karol Szymanowski Uluslararası Müzik Yarışması’nın keman kategorisinde Elvin Hoca Ganiyev ikincilik ödülü kazandı.
Beş yılda bir piyano, keman, yaylı çalgılar dörtlüsü, şan ve kompozisyon disiplinlerinde düzenlenen yarışmada Seina Matsuoka birincilik ve Jakub Staszel üçüncülük ödülü aldı.
NOSPR Konser Salonu'nda orkestra eşliğindeki final konserinde Ganiyev, Szymanowski’nin 1. Keman Konçertosu’nu yorumladı.
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