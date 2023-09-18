Elvin H. Ganiyev’in büyük başarısı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.09.2023 - 03:00

Beş yılda bir piyano, keman, yaylı çalgılar dörtlüsü, şan ve kompozisyon disiplinlerinde düzenlenen yarışmada Seina Matsuoka birincilik ve Jakub Staszel üçüncülük ödülü aldı.

NOSPR Konser Salonu'nda orkestra eşliğindeki final konserinde Ganiyev, Szymanowski’nin 1. Keman Konçertosu’nu yorumladı.

