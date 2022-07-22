'Elvis' filminin oyuncusu Shonka Dukureh evinde ölü bulundu

22 Temmuz 2022 Cuma, 17:52

Elvis Presley'nin hayatını anlatan Baz Luhrmann imzalı "Elvis" filminde Big Mama Thornton'u canlandıran Shonka Dukureh, Nashville'deki evinde ölü bulundu.

Nashville Polis Departmanı, herhangi bir cinayet belirtisi olmadığını ve adli tıptan otopsi sonuçlarını beklediklerini belirtti.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre polis, 44 yaşındaki Dukureh'in daireyi iki küçük çocuğuyla paylaştığını söyledi.

Çocuklardan birinin, annelerinin tepki vermediğini görünce komşudan yardım istediğini, onun da acil durum hattını aradığı belirtildi.